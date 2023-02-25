Михаил Подоляк заявил, что визит Байдена в Киев - это точка на политическом карьерном движении Путина.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Джо Байден просто забил последний гвоздь в крышку гроба Владимира Путина, когда он пообещал дать Украине все для победы над РФ.

"Обнулил Путина практически в первый день войны президент Зеленский: он очень точно показал, что такое современный смелый лидер, который берет на себя ответственность несмотря на то, что происходит вокруг. На контрасте было показано почему Путин труслив, почему Путин неадекватен, почему Путин не современен, почему Путин опасен и почему он никогда не выиграет. На фоне Зеленского это невозможно, и соответственно его образ всегда деградировал максимально и быстро превратился из человека, которого опасались, в человека, над которым смеются и от которого ничего не ждут, потому что он чрезвычайно предсказуем, особенно в своих выступлениях", - сказал Подоляк.

Он заявил, что визит Байдена в Киев - это точка на политическом карьерном движении Путина.

"Байден зафиксировал, находясь в центре Киева, следующее: первое - демократия выигрывает, а не проигрывает. Демократия не может себе позволить проиграть авторитаризму примитивного российского толка. Второе - мы здесь и мы с Киева не уйдем, Киев - это вольный город вольных людей, это город свободы навсегда. Третье - зафиксировал, что демократический мир даст все необходимое Украине, чтобы она выиграла, не не проиграла, не зафиксировала какую-то территорию в обмен на мир, как это было в 2014 году, а чтобы Украина выиграла эту войну. Он таким образом демонстративно показал, что сегодня есть он глобальный игрок, Зеленский глобальный игрок и нету больше Путина", – сказал советник.

Подоляк уверен, что все наконец-то получили визуализацию и поняли "ущербность и никчемность российского мира".

"Потому что когда ты смотришь на лидера этого мира, на Путина, ты понимаешь, что это за мир. Он абсолютно дегенеративен, ничего не даёт для современной цивилизации и не имеет никакого значения для этой цивилизации. Он только продолжает и еще продолжит какое-то время удерживать нас на краю пропасти и на краю трагедии", - добавил советник.

Визит Байдена в Украину и Польшу - подробности

После неожиданного визита в Киев президент США Джо Байден отправился в запланированную поездку в Польшу, где встретился со своим коллегой Анджеем Дудой.

Пребывание Байдена в Восточной Европе совпало с годовщиной полномасштабного вторжения РФ в Украину. В тот же день со своим посланием выступал и глава Кремля Владимир Путин - как всегда манипулируя историей и обвиняя во всех геополитических грехах "коллективный Запад".

Байден, в частности, подготовил отдельное послание к россиянам - в противовес заявлениям Путина.