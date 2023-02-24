Россия - это мертвая страна, она не генерирует ничего позитивного, она только всех, кто будет ее поддерживать, затянет на дно.

В ООН была принята резолюция по Украине, которая была предложена Киевом.

Это очень важный документ, включающий в себя мирные предложения Владимира Зеленского. Подробности озвучил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Голосовали против семь стран, включая Россию - это и есть тот пресловутый многополярный мир, о котором долго и сказочно рассказывал человек, не разбирающийся ни в политике, ни в истории, ни собственно в современном мире как таковом. Я про субъекта Путина. Такие страны, как Россия должны заканчивать на свалке истории", - сказал он.

Подоляк уверен, что фатальная ошибка демократического мира в том, что не надо было бояться Путина, а надо было его игнорировать и максимально жестоко реагировать на любые нарушения прав человека как внутри России, так и тем более на внешних рынках.

"Победа это является даже не то что весомой дипломатической, это является иллюстрацией необратимости исторического процесса. Россия не может остановить этот процесс, он объективно выталкивает эту страну за ненадобностью на обочину современной цивилизации. Россия будет находиться там и какая-то часть государств опять же с ничтожным влиянием на современные процессы будет где-то рядом. Но вот мы сейчас говорим об нейтральности некоторых стран, их не так много, но тем не менее они нейтральные и они важны потому, что для них очень важно понять одну вещь и они это уже понимают. Стратегически нельзя поддерживать мертвецов в историческом и в политическом смысле слова. Россия - это мертвая страна, она не генерирует ничего позитивного, она только всех, кто будет ее поддерживать, затянет на дно. Нету смысла вестись на то, что можно сегодня по демпинговой цене купить нефть или газ, это неважно. Не имеет смысла поддерживать Россию исторически, это уже не имеет никакого смысла и политически, это принесёт наоборот убытки той или иной стране, которая голосует за Российскую Федерацию", - сказал он.

Подоляк уверен, что Россия точно покинет в качестве наказания многие из этих международных институции, в том числе она потеряет безусловно там право вето.

Резолюция Генассамблеи ООН по войне в Украине

23 февраля 2023 года Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций поддержала резолюцию о всеобъемлющем, справедливом и длительном мире в Украине в соответствии с Уставом ООН. Документ поддержали во время чрезвычайной специальной сессии ГА ООН в Нью-Йорке.

За резолюцию проголосовали 141 страна-член ООН, воздержались – 32 государства. Против проголосовали 7 стран: Россия, Беларусь, Сирия, КНДР, Эритрея, Никарагуа и Мали.

Известно, что проект резолюции презентовали совместно Украина и более 70 других стран, которые стали соавторами документа.