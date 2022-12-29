США передали Украине устройства, которые могут обнаруживать вражеские беспилотники на дальних расстояниях.

США начали активно препятствовать производству и передаче иранских дронов-камикадзе России.

По информации издания The NYT, Белый дом активизировал свою работу в отношении иранских дронов после того, как оказалось, что в беспилотниках нашли технологии стран запада, в том числе и американские.

В NYT отмечают, что американцы уже предоставляют украинским военным информацию о локациях, где россияне готовят иранские дроны-камикадзе к запуску. Также компании США передали Украине устройства, которые могут обнаруживать вражеские беспилотники на дальних расстояниях. Такие средства для борьбы с дронами были включены и в пакеты американской военной помощи нашей стране.

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Иранские дроны на войне против Украины

Российская армия активно применяет иранские беспилотники типа Shahed для ударов по украинским городам и объектам критической инфраструктуры, а также разведывательно-ударные Mohajer-6.

По информации СМИ, Россия и Иран договорились о производстве дронов на территории РФ.

19 декабря российские оккупанты нанесли удары по Киеву дронами-камикадзе Shahed. Враг выпустил по столице 23 беспилотника, из которых 18 удалось уничтожить.

У оккупантов осталось около 200 дронов-камикадзе из последней партии, которую Иран передал РФ.