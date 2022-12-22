У российских оккупантов осталось около 200 дронов-камикадзе из последней партии, которую Иран передал РФ.
Об этом заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телеканала Freedom. По ее данным, всего Иран передал России около 250 БПЛА. Россияне их не очень экономят.
"Сейчас мы подсчитали, что осталось их около 200 единиц", - заявила пресс-секретарь.
По словам Гуменюк, россияне понимают, что ВСУ успешно сбивают иранские дроны. В связи с этим, российские военные пытаются находить места запуска беспилотников подальше от зон огневого контроля ВСУ.
Иранские дроны в войне против Украины
17 декабря стало известно, что Россия получила новую партию ударных беспилотников "Шахед" из Ирана. Уже 19 декабря, российские захватчики запустили по Украине столько иранских дронов-камикадзе "Шахед", сколько еще не запускали, - 35 штук.
Несколько ранее в ВСУ объяснили, почему россияне запускают иранские дроны ночью. В частности, для имеющихся у ПВО средств, работа которых заключается в визуальной привязке, надо видеть цель. Ночью видимость ухудшается.
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