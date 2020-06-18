На месте убийства Джорджа Флойда в США теперь совершают омовения - соцсети (видео)

К месту убийства темнокожего американца идут "паломники".

В США на месте убийства Джорджа Флойда устроили мекку.

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Об этом сообщает Telegram-канал Perepichka News.

"Туда приходят "паломники" купаться в "святой" купальне и читать проповеди, а окружающая территория теперь священная земля. Водные процедуры называют расовым очищением", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 25 мая в городе Миннеаполис при задержании полицией погиб афроамериканец Джордж Флойд. В задержании участвовали четверо полицейских. Применение силы правоохранителями привело к удушению и смерти Флойда.

Его гибель вызвала протесты как в Миннеаполисе, так в и других городах США, переросшие в массовые беспорядки и погромы.

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