На месте убийства Джорджа Флойда в США теперь совершают омовения - соцсети (видео)
В США на месте убийства Джорджа Флойда устроили мекку.
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Об этом сообщает Telegram-канал Perepichka News.
"Туда приходят "паломники" купаться в "святой" купальне и читать проповеди, а окружающая территория теперь священная земля. Водные процедуры называют расовым очищением", - сказано в сообщении.
Как сообщал УНИАН, 25 мая в городе Миннеаполис при задержании полицией погиб афроамериканец Джордж Флойд. В задержании участвовали четверо полицейских. Применение силы правоохранителями привело к удушению и смерти Флойда.
Его гибель вызвала протесты как в Миннеаполисе, так в и других городах США, переросшие в массовые беспорядки и погромы.
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