Во время беспорядков в США погибли более десятка человек – СМИ

Среди погибших – известный спортсмен, молодая девушка и отставной ветеран полиции.

В США местные власти и СМИ сообщают о гибели людей в ходе массовых беспорядков и погромов, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда в результате действий полиции.

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Как сообщает Associated Press, точный список жертв и обстоятельства их гибели уточняются во множестве городов, однако уже сейчас можно говорить по меньшей мере о двенадцати погибших.

Так, в Сент-Луисе мародеры застрелили отставного ветерана полиции – 77-летнего мужчину. Он проработал в органах правопорядка 38 лет.

В Луисвилле полиция и Национальная Гвардия во время стычки с протестующими открыла огонь, убив владельца местного ресторана. Примечательно, что 53-летний мужчина был известен в городе тем, что бесплатно кормил полицейских. Инцидент привел к увольнению начальника местной полиции, ведется расследование.

В Окленде федеральный офицер обеспечивал безопасность здания суда, когда его из окна автомобиля застрелили неизвестные.

В Индианаполисе на выходных в ходе беспорядков убили двух человек. Один из них – Крис Бити, спортсмен, бывший нападающий команды Университета Индианы по футболу. Второй погибший, 18-летний юноша, погиб в ту же ночь, что и Бити.

В Дейвенпорте полиция расследует убивство 22-летней Италии Келли, и еще одного мужчины, которого нашли неподалеку. Отмечается, что Келли и ее друг находились на акции протеста, когда он стал неуправляемым. Когда началась стрельба, они попытались уехать на машине, но пуля поразила девушку в спину.

В Миннеаполисе застрелили 43-летнего Келвина Л. Хортона (считается, что это первая зафиксированная во время беспорядков гибель), в Омахе - 22-летнего афроамериканца Джеймса Скарлока, в Детройте был убит 21-летний мужчина и еще два человека погибли в пригороде Чикаго.

Как сообщал УНИАН, 25 мая в Миннеаполисе 46-летний афроамериканец Джордж Флойд умер после задержания полицией города. Один из копов придавил его шею коленом, несмотря на то, что Флойд несколько раз повторял, что задыхается. В конце концов он потерял сознание, а впоследствии умер. Четырех полицейских уже уволили. Главному подозреваемому предъявили обвинение в убийстве по неосторожности. Относительно других еще продолжаются следственные действия.

Очевидцы засняли задержание на видео, которое разлетелось по стране и вызвало волну негодования. Массовые протесты охватили десятки штатов, они сопровождаются беспорядками и столкновениями с полицией. Против митингующих применяют слезоточивый газ и резиновые пули. Кое-где демонстранты поджигают машины, грабят магазины и офисы. Известно о пострадавших с обеих сторон. Во многих штатах ввели комендантский час. Для урегулирования ситуации на улицу вывели Нацгвардию.

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