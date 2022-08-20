РФ превратится в приз для Поднебесной.

Соединенные Штаты Америки и Китай готовят крупное соглашение уровня нормализации отношений во времена Ричарда Никсона и Мао Цзэдуна. В нем государства определят судьбу России.

Таким мнением в эфире ТСН поделился российский юрист и оппозиционер Марк Фейгин.

"Мы же это видели после визита Пелоси и в канун его. За два дня с президентом Китая беседовал Байден. Это утечки, которые идут в западной прессе. Байден очень расположен договориться с Пекином глобально. Не на уровне: "А давайте, вы не будете атаковать Тайвань, а мы с вами договоримся по торговому соглашению". Мне кажется, это гораздо более масштабное соглашение, напоминающее чем-то Никсона и Мао, когда договорились. Кстати, архитектором этого соглашения был Киссинджер. А вот вы посмотрите последнее интервью Киссинджера, где он говорит, что с Китаем надо договариваться. А как можно с Китаем договориться, кроме как ни за счет России?", — рассказал Фейгин.

По мнению оппозиционера, КНР заинтересована в ослаблении РФ, но не исчезновении. В таком случае агрессор превратится для Поднебесной в территорию, которую можно всяческие использовать. Это будет эдакий "приз" для Китая "по итогу всего".

"Поэтому я склонен думать, что именно Россия — предмет разговора. Разве можно представить, что разговоры Байдена и Си Цзиньпина не касаются войны в Украине? Можно представить, что Вашингтон не станет использовать все рычаги, в том числе отношения с Китаем, для того чтобы усилить давление на Москву? Я вот не могу себе этого представить", - продолжил Фейгин.

Он также напомнил, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину ходили слухи о поставках оружия России из Китая. Но военной помощи из Поднебесной не было, а значит — площадка для переговоров США и КНР осталась.

По мнению российского юриста, Вашингтон и Пекин проведут беседы в рамках двух саммитов — G20 и АСЕАН. Фейгин считает, что могут состоятся две встречи, а далее будет показательная поездка Байдена в Китай.

Напомним, 16 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о нейтральной позиции КНР насчет войны России против нашего государства. В Поднебесной вторят нарративам кремлевской пропаганды, но на практическом уровне не поддерживают РФ.

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