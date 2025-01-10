Трюдо заявил, что не беспокоится о том, что США действительно прибегнут к аннексии Канады.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо считает, что заявления Дональда Трампа об аннексии Канады являются отвлечением внимания от угрозы ввести высокие тарифы на канадский импорт, пишет The Hill.

"Президент Трамп, который является очень искусным переговорщиком, заставляет людей отвлечься от разговора о 25-процентных тарифах на нефть и газ, электричество, сталь и алюминий, пиломатериалы и бетон", - сказал Трюдо в интервью на канале CNN.

Он отметил, что в результате, "все, что американские потребители покупают в Канаде, внезапно станет намного дороже, если Трамп пойдет на эти тарифы. И это то, на чем, я думаю, нам следует сосредоточиться немного больше".

Видео дня

При этом Трюдо заявил, что не беспокоится о том, что США действительно прибегнут к аннексии Канады.

"Этого не произойдет. Канадцы невероятно гордятся тем, что они канадцы. Один из способов, которым мы легче всего определяем себя, - это то, что мы не американцы", - подчеркнул он.

Трюдо также заявил, что его отставка никак не связана с победой Трампа в США и добавл, что хорошо работал с Трампом во время его первого президентского срока.

"Конкретная совместная работа - это то, что нам удавалось делать в прошлом, и я с нетерпением жду продолжения работы с ним в течение следующих двух месяцев, пока я еще нахожусь в должности". добавил Трюдо.

Напомним, что избранный американский президент и его окружение отметились рядом заявлений о желании присоединить к США другие территории.

Трамп и Канада

Напомним, что избранный американский президент и его окружение отметились рядом заявлений о желании присоединить к США другие территории. Трамп говорил, что Канада может стать 51-м американским штатом, называя премьера Трюдо ее губернатором. Он обещает стране защиту и снижение налогов.

Премьер Канады Джастин Трюдо написал в X, что нет никакого шанса, что Канада станет частью Соединенных Штатов.

Вас также могут заинтересовать новости: