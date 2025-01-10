Они высказались за дружбу с США но ни в коем случае не за 51-й штат.

Все канадские политические силы отбросили идею избранного президента США Дональда Трампа о том, чтобы Канада стала 51-м штатом.

Как пишет The Wall Street Journal (WSJ), канадцы в основном терпели троллинг Трампа, но явный его призыв принудить Канаду к вступлению в США - "экономической силой", вызвал патриотические возмущения в обычно спокойной стране с населением 40 млн человек.

Чтобы присоединиться к США, Канаде придется отказаться от конституционной монархии и стать республикой, что потребует одобрения обеих палат федерального парламента Канады и законодательных органов каждой из 10 провинций Канады, сказал Грегори Тарди, юрист, работавший старшим советником Палаты общин Канады.

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Обе палаты Конгресса США также должны будут одобрить новый штат. И этот новый штат будет крупнейшим как по численности населения, так и по размеру.

Лидер Консервативной партии Канады Пьер Пуальевр, лидирующий в опросах на пост нового премьер-министра, сказал, что Канада - "лучший друг" США, но добавил: "Мы великая и независимая страна".

"Канада никогда не будет 51-м штатом. Точка", - заключил Пуалтевр.

Свежие высказывания Трампа о Канаде были сделаны более серьезным тоном, что побудило Трюдо ответить публично. "Нет ни малейшего шанса, что Канада станет частью США", - сказал он.

Комментарии Трампа соответствуют его практике просить максимум в начале переговоров, чтобы получить больше уступок в конце, сказал Джеральд Баттс, бывший старший советник Трюдо, а ныне вице-председатель консалтинговой фирмы Eurasia Group.

"Он пытается расширить границы, когда дело доходит до переговоров. Он, очевидно, имеет в виду некоторые уступки, которые он хочет получить в какой-то момент, и он устанавливает планку необычайно высоко", - прокомментировал намерения Трампа Баттс.

Даниэль Смит, лидер богатой нефтью провинции Альберта, назвала Канаду "сильной, независимой страной" и отметила, что она является одним из крупнейших потребителей товаров и услуг США. Она сказала, что США и Канада должны работать вместе.

Дуг Форд, лидер самой густонаселенной провинции Канады, Онтарио, сказал, что комментарии Трампа напоминают о его прошлой жизни магната в сфере недвижимости. "Но эта собственность не продается", - сказал он, имея в виду Канаду.

Высказывания Трампа о Канаде

Трамп и раньше высказывал идею аннексии Канады. Канадские политики в то время отмахнулись от этого комментария, назвав его шуткой. Один чиновник отметил, что Трамп говорил похожие вещи во время своего первого срока на посту президента, и для Трюдо имело смысл проигнорировать подкол.

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