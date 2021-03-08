По словам источников, тайные кибероперации будут совмещены с новыми санкциями против России.

В ближайшие недели Вашингтон проведет специальные кибероперации против РФ – это станет ответом на действия российских хакеров против американской цифровой инфраструктуры.

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Об этом со ссылкой на американских чиновников сообщает New York Times.

По словам источников, в ближайшие три недели США проведут тайные операции в российской сети. Они должны быть очевидны для российских ВС, спецслужб и президента Путина, но не для остального мира.

Чиновники сообщили, что эти действия будут совмещены с определенными санкциями против России и мерами США по укреплению безопасности своих сетей.

В то же время США рассматривают возможность подобного противостояния с Китаем. Китайских хакеров подозревают в атаке на серверы электронной почты компании Microsoft.

Как заявили в Microsoft, хакеры пытались получить доступ к информации американских университетов, подрядчиков Пентагона, научных учреждений, занимающихся изучением инфекционных заболеваний и юридических компаний

Ранее Microsoft обвинила в подобной атаке российскую службу внешней разведки.

Масштабная кибератака на США

13 декабря 2020 года издание Reuters сообщило, что хакеры взломали систему Министерства финансов США и Национального управления по телекоммуникациям и информации и похитили данные.

Взлом состоялся через сервер обновлений системы управления продуктами SolarWinds Orion Platform (ее версии 2019.4 - 2020.2.1 HF1). Пострадали почти все государственные учреждения США. Субъектам хозяйствования, которые используют этот продукт, рекомендуют проверить свои сети на наличие показателей компрометации. Информацию о том, как выявить угрозу в продуктах SolarWinds Orion можно скачать по ссылкой.

Атаку связывают с деятельностью хакерской группы APT29 или Cozy Bear, которую отчасти обвиняют в связях со Службой внешней разведки РФ.

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Автор: Дмитрий Захаров