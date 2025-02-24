США пригрозили отказаться от поддержки совместного заявления.

Страны G7 находятся на грани того, чтобы не договориться о совместном заявлении по случаю трехлетия с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Это усугубляет раскол между США и их союзниками.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на людей, которые ознакомлены с ходом обсуждений.

Отмечается, что дипломаты с прошлой недели пытались найти компромисс после того, как США выступили против включения в заявление формулировки, осуждающей Россию за нападение на Украину, которая повторяла предыдущие заявления G7. Также Вашингтон не согласился с призывом усилить энергетические санкции против Москвы, чтобы заставить российского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров.

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Источники рассказали журналистам, что США пригрозили вообще отказаться от поддержки совместного заявления. Тем не менее дискуссии продолжаются.

В агентстве добавили, что официальный представитель Белого дома говорил о том, что в ближайшее время состоится встреча, на которой будет обсуждаться общая цель - прекращение войны в Украине.

Более того, спор между странами G7 происходит в преддверии голосования в Организации Объединенных Наций, где США и их союзники также глубоко расходятся во мнениях относительно резолюций, которые будут обсуждаться.

В агентстве напомнили, что администрация президента США Дональда Трампа лоббирует блокирование украинской резолюции, которая осуждает Россию за ее агрессивную войну. Также американцы хотят, чтобы ООН поддержала текст Вашингтона, который направлен на определение пути к миру.

По словам журналистов, американский вариант заявления не осуждает Россию за вторжение в Украину и не поддерживает такие принципы, как суверенитет и территориальная целостность страны, которые были частью предыдущих резолюций ООН. Вместо этого в тексте содержатся выражения скорби по поводу "трагической гибели людей в ходе конфликта между Россией и Украиной", а также призыв к скорейшему прекращению конфликта и к установлению прочного мира.

Напряжение среди стран G7 - другие новости

Ранее в Bloomberg сообщали, что страны G7 хотят отказаться от призыва ударить по ценам на российскую нефть. Отмечается, что союзники продолжат переговоры по тексту и вероятны дальнейшие изменения.

Кроме того, во Франции ответили на желание Трампа вернуть Россию в G7. Министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что это кажется немыслимым.

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