В Тбилиси силовики пытаются разогнать протестующих с помощью спецсредств. Несколько человек уже обратились за медицинской помощью.

Как сообщает Rustavi2, спецназ применил против людей на проспекте Руставели слезоточивый газ и водометы. Участники акций используют пиротехнику и световые лазеры, нескольких из них задержали сотрудники Управления особого назначения.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила жесткие действия ОМОН против демонстрантов:

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"Слезоточивый газ и водометы использовались непропорционально. Массовые аресты и жестокое обращение. Министерство образования открывает горячую линию для информаторов о тех, кто мешает учебному процессу... СССР вернулся?".

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