В Грузии более ста человек задержали во время масштабных столкновений с полицией (видео)

Полицейские применяют против протестующих водометы, слезоточивый газ и перцовые баллончики.

В грузинском Тбилиси продолжаются масштабные протесты из-за приостановки переговоров о вступлении страны в Европейский Союз. Полиция уже задержала более ста человек.

В МВД Грузии заявили, что в результате действий протестующих были ранены 10 сотрудников полиции. Также правоохранители задержали 107 человек по статьям о неподчинении полиции и мелком хулиганстве. Всего за два дня задержали 150 протестующих.

В ведомстве отметили, что митинг у здания парламента на проспекте Руставели в Тбилиси "превысил нормы, установленные законом о собраниях и демонстрациях".

Местные СМИ сообщали об избиении протестующих и журналистов полицейскими. В ответ на действия правоохранителей участники акции протеста возводили баррикады, жгли костры и запускали пиротехнику в полицейских.

Журналисты из агентства Reuters поделились, что полицейские применяют против протестующих водометы, слезоточивый газ и перцовые баллончики. Они добавили, что демонстранты с флагами Грузии и ЕС устремились к зданию парламента, но позже полиция оттеснила их по бульвару Руставели к оперному театру.

"Мы будем здесь каждую ночь, пока они не устанут", - сказал журналистам Ника Гварамия, лидер крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Коалиция за перемены".

Президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов обратилась к грузинам, которые проживают заграницей, пишет SOVA. Он призвала соотечественников выразить свою позицию о том, что происходит в их родной стране.

"Соотечественники, живущие в Европе и Америке! Знакомые или незнакомые, я обращаюсь к вам! Проснитесь! Пришло время четко выразить свою позицию по поводу этих жестоких, беспощадных спецопераций в российском стиле, подавления свободы слова... Молчать и делать вид, что ничего не происходит на Родине, больше нельзя", - сказала президент Грузии.

Зурабишвили заявила, что грузинам нужно выражать свою позицию в прессе, на телевидении, в посольствах и в социальных сетях.

Кроме того, Formula News опубликовала несколько видео с избиениями демонстрантов. В частности, пострадал журналист Ака Заркуа.

"Никаких провокаций, никаких нарушений. Я работал, полностью соблюдая все правила и в полной экипировке. Но просто потому, что им не понравилось, что я там был, меня окружили около десяти спецназовцев и били, пока им не надоело", - рассказал он после избиения.

На одном из видео в кадр попал момент избиения грузинского адвоката Бека Басилая во время задержания. Заметно, что он даже не оказывал никакого сопротивления.

В знак протеста против заморозки правительством Грузии процесса евроинтеграции страны сотрудник Генштаба, референт по вопросам США и Великобритании в Силах обороны Рати Твалавадзе покинул свой пост. Об этом он рассказал в соцсетях.

"Друзья, все границы пройдены, решающий момент наступил. Покидаю Генеральный штаб Сил обороны, уважаю каждый день, проведенный здесь, и отважных офицеров и сержантов, с которыми я общался каждый день, ценя то, что мы сделали вместе для углубления отношений с США и взаимосвязи с западными институтами. Больше для эвфемизмов, абстракции или дидактики; сейчас время для одного - протеста. Сегодня, потому что иначе - завтра уже не будет", - написал он.

Протесты в Грузии - с чего все началось

Напомним, что премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявлял о том, что страна не будет вести переговоры по вступлению в ЕС до конца 2028 года. По его словам, "неприемлемо рассматривать европейскую интеграцию как милостыню".

После этого в Грузии вспыхнули протесты. Отмечается, что люди собрались возле центрального офиса правящей пророссийской партии "Грузинская мечта" и здания парламента в Тбилиси.

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