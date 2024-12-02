Всего за дни протеста в стране были задержаны 224 человека.

В Грузии был задержан один из лидеров оппозиционной коалиции "За перемены" Зураба Гирчи Джапаридзе во время протеста в Тбилиси, сообщает Sova.

Политик был задержан во время словесной перепалки между полицией и протестующими, которые перекрыли дорогу урнами для мусора, в результате чего полиция начала сопротивляться.

Кроме того, правоохранители задержали еще нескольких участников акции.

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В то же время в МВД Грузии сообщили, что за последние дни на акциях были задержаны 224 человека за мелкое хулиганство, сопротивление и неповиновение полиции, передает "Эхо Кавказа".

"Как и в предыдущие дни, несмотря на неоднократные предупреждения, во время митинга некоторые участники неоднократно совершали провокационные действия. Общественность наблюдала, как агрессивные группировки нанесли ущерб зданию парламента и инфраструктуре, расположенной на проспекте Руставели. Поздно вечером митингующие нанесли ущерб муниципальному имуществу и имуществу частных лиц на проспекте Руставели, возвели баррикады среди поврежденных объектов и подожгли некоторые объекты", - отметили в ведомстве.

Также в МВД добавили, что были задержаны двое участников протестов по уголовным обвинениям. В частности 2 декабря были задержаны лица 2003 и 2007 годов рождения. Выдвинутое против них обвинение наказывается лишением свободы на срок до семи лет.

Кроме того, на акциях протеста были задержаны три человека, которые обвиняются в нападении на сотрудников полиции и нанесении ущерба имуществу путем поджога.

"В результате противоправных и насильственных действий участников митинга минувшей ночью пострадал 21 сотрудник МВД. У некоторых пострадавших серьезные травмы головы, лица и тела. Всего во время последних акций был нанесен вред здоровью 113 сотрудникам МВД, четверо из них до сих пор находятся в медицинских учреждениях", - подчеркнули в министерстве.

Протесты в Грузии - последние новости

Как писал УНИАН, 1 декабря в Грузии продолжились протесты. Известно, что митинги в стране продолжаются из-за решения властей приостановить переговоры о вступлении страны в ЕС до 2028 года. В этот день сообщалось, что у здания парламента были зафиксированы водометы и мобилизован отряд специального назначения.

Также в ночь на 29 ноября в Тбилиси жестко разогнали протестующих, которые начали запускать питарды. В ответ на это полицейские применили водометы.

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