Сейчас в их доме живет более полусотни бездомных собак.

Пара из Турции, живущая возле леса, спасла пол сотни собак, брошенных на произвол судьбы в эту слишком холодную для региона зиму.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Дом Тугая Абукана и его девушки находится у леса. Люди часто оставляют там на произвол судьбы своих собак.

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Пара подбирает их, кормит и выхаживает. Сейчас у них живет более полусотни бездомных собак. Животных держат прямо в доме, потому что на улице слишком холодно.

Семья помогает бездомным собакам уже 13 лет. По сообщениям местных СМИ, Тугай Абукан и его брат Тюлай даже называют себя "лесными ангелами" из-за этого. К примеру, несколько лет назад зимой они построили 200 будок для собак, брошенных в лесах Кемербургаза (Стамбульская провинция).

Теперь Тугай продолжает это дело со своей партнершей - Бурджу Юксель.

Пара специально наняла дом в этом месте, чтобы продолжать свою миссию.

"Когда нас спрашивают, почему мы живем в таком далеком уголке, мы отвечаем: ради детей", - рассказал Тугай в комментарии американским медиа, имея в виду своих собак.

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