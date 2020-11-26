Европарламентарии решительно осуждают убийство 31-летнего белоруса.

Европейский парламент призывает власти Беларуси провести немедленное и тщательное расследование убийства белорусского активиста Романа Бондаренко.

Как сказано в сообщении на сайте Европарламента, текст резолюции поддержали 613 депутатов, против выступили 41 и воздержались 35.

В частности, европарламентарии решительно осуждают убийство Бондаренко и выражают свои соболезнования его семье и всем семьям, которые потеряли близких в результате репрессий режима Александра Лукашенко.

В резолюции выражается требование о проведении немедленного, тщательного и независимого расследования смерти Бондаренко, а также другим смертей гражданских лиц в Беларуси, связанных с протестами.

Депутаты ЕП подтверждают свою поддержку требованиям протестующих, которые касаются свободы, демократии, достоинства и права выбирать свое будущее.

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Также в Европарламенте осуждают дальнейшие нарушения прав человека, запугивания и непропорциональное применение силы властями против мирных протестующих.

Напомним, в Европейском Союзе заявили о готовности ввести дополнительные санкции против чиновников Беларуси после смерти активиста Романа Бондаренко.

МИД Украины выступило за наказание убийц белорусского активиста.

Выборы и протесты в Беларуси: что было раньше

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальными данными ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.

В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применения насилия против несогласных.

23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.

2 октября Европейский Союз официально ввел санкции против 40 представителей режима Лукашенко, причастных к подавлению мирных протестов и фальсификации президентской избирательной кампании в Беларуси. В списке самого Лукашенко не было.

13 октября Тихановская объявила Лукашенко народный ультиматум. Лидер белорусской оппозиции заявила, что до 25 октября должны выполнить три требования: Лукашенко должен объявить об отставке, должно прекратиться насилие на улицах, должны освободить всех политзаключенных. Однако этого не произошло и в Беларуси продолжились забастовки.

6 ноября Европейский союз ввел санкции против Александра Лукашенко и 14 белорусских чиновников. Как указано на сайте Европейского Совета, в целом санкции введены против 59 человек из Беларуси.

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Автор: Виталий Саенко