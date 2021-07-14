Боевики "Талибана" предложили военным сдаться, а когда те вышли с поднятыми руками, открыли огонь.

Боевики движения "Талибан" расстреляли на границе с Туркменистаном 22 пленных афганских спецназовцев.

Об инциденте, который произошел 16 июня, сообщает CNN, получивший в свое распоряжение несколько видеозаписей.

По данным телеканала, афганские спецназовцы были убиты в городе Давлат Абад в провинции Фарьяб возле границы Афганистана с Туркменистаном.

После ожесточенного боя талибы окружили спецназовцев, у которых закончились боеприпасы. Боевики "Талибана" предложили военным сдаться, а когда те вышли с поднятыми руками, открыли огонь. В Красном Кресте подтвердили гибель 22 военнослужащих.

Осторожно! Видео содержит сцены насилия!!!

В то же время представитель "Талибана" заявил телеканалу, что 24 спецназовца, которые были взяты в плен в провинции Фарьяб, все еще живы и находятся у них. Однако каких-либо доказательств они не предоставили.

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В минобороны Афганистана заявили, что военные были убиты.

По данным CNN, местные чиновники раскритиковали афганские власти за отправку элитного спецподразделения "без подкрепления и прикрытия с воздуха".

Член провинциального совета Фарьяба Абдул Ахад Айлбек сказал, что прибывшие военные плохо знали этот район, как и остальные районы, контролируемые талибами.

Талибан - активизация боевых действий

Талибы активизировались после того, как США начали выводить войска из Афганистана.

Один из руководителей политического офиса движения "Талибан" в Катаре Шахабуддин Делавар сказал, что талибы контролируют уже 85% территории Афганистана.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 5 июля поручил министерству обороны мобилизовать 20 тыс. военных для укрепления границы после обострения ситуации в Афганистане.

Войска к границам также стягивают соседние Узбекистан и Туркменистан.

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Автор: Денис Прядко