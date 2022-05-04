Решение об ужесточении меры наказания принял парламент.

В Беларуси ввели смертную казнь за покушение на теракт. В стране верхняя палата парламента одобрила поправки, расширяющие применение смертной казни.

Как пишет "Медуза", после внесения изменений в Уголовный кодекс, к высшей мере наказания в Беларуси смогут приговорить за покушение на теракт с применением объектов атомной энергии, с использованием радиоактивных веществ или ядерных материалов, химических или биологических веществ.

Кроме того, смертная казнь будет грозить за покушение на:

убийство представителя иностранного государства или международной организации в целях провокации международных осложнений или войны;

убийство государственного или общественного деятеля в связи с его государственной или общественной деятельностью в целях оказания воздействия на принятие решений органами власти, устрашения населения, дестабилизации общественного порядка.

Стоит отметить, что Беларусь остается единственной страной в Европе, где сохраняется смертная казнь, применяемая как исключительная мера наказания. Производится она путем расстрела.

Напомним, ранее сообщалось, что указанные поправки в Уголовный кодекс одобрила Палата представителей Национального собрания Беларуси 27 апреля.

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