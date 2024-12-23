Путин заявил, что должен был начать полномасштабное вторжение в Украину раньше февраля 2022 года.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что должен был начать полномасштабное вторжение в Украину раньше февраля 2022 года. Как говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW), в то же время Путин в интервью 22 декабря заявил, что невозможно сказать точно, когда это вторжение должно было произойти.

При этом Путин обвинил Украину и Запад в том, что они "ввели в заблуждение" Россию и не выполнили Минские соглашения, и это дало Западу время подготовить Украину к будущим "военным действиям" против России.

"Путин заявил, что Россия должна была "подготовиться к этому" и "выбрать правильный момент" для начала полномасштабного вторжения на Украину, а не "ждать момента, когда уже невозможно будет ничего не делать", - говорится в отчете.

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При этом в ISW отмечают - Путин забыл упомянуть, что Украина работала над укреплением своей армии в качестве оборонительного ответа на аннексию Россией украинской территории в 2014 году и начало войны на востоке страны.

Последние заявления Путина о войне в Украине

Как сообщал УНИАН, 19 декабря российский правитель Владимир Путин назвал условия для мирных переговоров с Украиной. По его словам, подписывать мирное соглашение он будет только с председателем Верховной Рады, потому что президент Зеленский якобы "нелегитимен".

Также Путин заявил, что Россия готова вести диалог с Украиной "без предварительных условий, но на основе Стамбульских договоренностей и реалий на земле".

Он также заявил, что никто не может сбить "Орешник" и предложил это "проверить в Киеве".

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