Politico: Путин во времена службы в КГБ поставлял оружие террористам-коммунистам в Дрездене

Российский президент уверяет, что в его работе в Дрездене не было ничего особенного, однако, существует много причин сомневаться в этом.

В 1985 году, когда Владимир Путин впервые прибыл в Дрезден в роли офицера КГБ среднего звена, в Восточной Германии уже начались неспокойные времена. Оказавшись на грани банкротства, страна выживала благодаря миллиардам дойчмарок помощи от Западной Германии. Тем временем, голоса несогласных становились все более громкими.

Во всем Восточном блоке протестные настроения росли из-за бедности, дефицита, присущего плановой экономике, а также из-за жестокости государственных служб безопасности, - пишет Politico. Что именно Путин делал в Дрездене - большая тайна. Отчасти так произошло потому, что КГБ очень эффективно уничтожал и вывозил документы перед крахом ГДР.

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"С русскими у нас проблема. Они уничтожили почти все", - сказал Свен Шарль, исследователь дрезденского архива Штази (тайная спецслужба ГДР, которая сотрудничала с КГБ в разведывательных операциях). Остались только фрагменты в файлах Штази, которые проливают некоторый свет на деятельность Путина. Его дело очень тонкое и затерто до дыр. Единственная зацепка, которая бы указывала на хоть какую-то оперативную работу, связанную с ним, - это его письмо начальнику дрезденского отделения Штази Хорсту Бому. В нем Путин просит у немца помощь в восстановлении телефонной связи с информатором в немецкой полиции, "который нас поддерживает". В письме почти нет деталей. Но тот факт, что он напрямую обращался к Бому, может указывать на его влиятельную роль.

Спустя много лет, когда Путин стал президентом России, легендарный начальник внешней разведки Штази Маркус Вольф и бывшие коллеги из КГБ уверяли, что российский лидер был никем в Дрездене. Вольф в интервью для немецкого журнала уверял, что Путин был "достаточно маргинальным". По его словам, даже "уборщицы" получали такие бронзовые медали, как Путин. Коллега из КГБ Владимир Усольцев, который делил кабинет с нынешним российским президентом в немецком городе, смог написать целую книгу о тех годах. В ней он признал, что частью их работы была вербовка агентов. Однако, по его словам, 70% времени приходилось писать "бессмысленные отчеты".

Российское государственное телевидение позже провозгласило, что Путин не причастен к какой-либо незаконной деятельности. Многие из этих возражений опирались на то, что Дрезден был провинциальным болотом, от которого было далеко до горячих событий Восточного Берлина. Но разговоры с некоторыми другими бывшими агентами Штази и КГБ ставят под сомнение официальные утверждение о несущественной роли Путина в ГДР.

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Их показания указывают на то, что его работа в Дрездене хорошо подготовила его к сеянию хаоса в западной политике сегодня. Одно из свидетельств также указывает на то, что умаление активности Путина в Дрездене было прикрытием для другой миссии, которая носила противозаконный характер.

Вероятно, Путина отправили в немецкий город именно потому, что он был "тихим болотом", далеким от глаз французов, американцев и западных немцев. Бывший член левой террористической группы RAF сказал, что встречался с Путиным в Дрездене. Путин поддерживал членов группы, которая сеяла террор в Западной Германии в 70-х и 80-х годах.

"В Дрездене не было абсолютно ничего, кроме левых радикалов. Никто не следил за Дрезденом: ни американцы, ни западные немцы. Там ничего не было. Кроме одной вещи: этих встреч с товарищами", - сказал бывший член RAF.

В битве между Востоком и Западом советские спецслужбы долгое время прибегали к тому, что называли "активными мероприятиями", для дестабилизации оппонента. Увязнув в Холодной войне, но понимая технологическую несостоятельность победить в открытом вооруженном конфликте, на протяжении 60-х годов СССР стал искусным в распространении дезинформации, размещении в СМИ фальшивых сплетен для дискредитации западных лидеров, в убийстве политических оппонентов. Кремль в те времена поддерживал организации, которые разжигали войны в странах Ближнего Востока и Африки, а также провоцировал рознь на Западе.

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Такие советские методы включали поддержку террористических организаций. На Ближнем Востоке КГБ наладил отношения с многочисленными марксистскими террористическими группами, наиболее заметной из которых была "Народный фронт освобождения Палестины", которая устроила ряд угонов самолетов и взрывов во второй половине 60-х и в начале 70-х годов. Совершенно секретные документы, которые попали в руки исследователей в начале 1990-х годов из архивов советского Политбюро, указали на глубину этих связей. В частности, председатель КГБ Юрий Андропов подписал три запроса от лидера "Народного фронта освобождения Палестины" Вади Хаддада на поставки советского оружия. Андропов описал Хаддада как "надежного агента" КГБ.

В ГДР советские спецслужбы активно поощряли Штази участвовать в "политической деятельности" развитых стран. На самом деле поддержка международного терроризма стала одной из важнейших услуг, которую Штази предоставляла КГБ. Об этом говорится в исследовании бывшего аналитика по вопросам СССР в ЦРУ доктора Мариан Лейтон. Спецслужбы Восточной Германии всегда были подчинены КГБ и выполняли приказы, которые приходили от советских властителей. В 1969 году Штази создала подпольный тренировочный лагерь недалеко от Восточного Берлина для членов "Организации освобождения Палестины" Ясира Арафата. В то же время, КГБ подпитывали внутренний терроризм в странах Запада.

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Западная Германия была на грани с момента, когда "Фракция Красной армии" (RAF) устроила ряд взрывов, убийств, похищений и ограблений банков в конце 60-х годов. Во имя свержения "империализма и монопольного капитализма" ФРГ члены террористической группы убили видных западногерманских промышленников и банкиров включительно с председателем Dresdner Bank в 1977 году. RAF подкладывала бомбы на военных базах США, убивая и нанося ранения десяткам солдат.

В конце 70-х полиция Западной Германии начала кампанию арестов членов RAF. Штази начала предоставлять убежище террористам в ГДР.

"Они приютили не одного, а 10 членов. Террористы жили в шаблонных зданиях в Дрездене, Лейпциге и Восточном Берлине", - сказал немецкий консультант в сфере безопасности Франц Седельмайер, который позже работал с Путиным в Санкт-Петербурге.

Спецслужбы ГДР выдавали террористам RAF фальшивые паспорта, а также тренировали их. В конце концов, после падения Берлинской стены власти Западной Германии решили, что Штази предоставила лишь убежище и фальшивые документы членам RAF. Но прокуроры продолжали расследовать роль спецслужбы обнаружили доказательства глубокого сотрудничества. В конце концов, пятерых бывших офицеров антитеррористического отдела Штази арестовали по обвинениям в сговоре с террористами для организации взрывов на базе армии США в городе Рамштайн в 1981 году, а также покушения на американского генерала. Начальнику Штази Эриху Миле выдвинули те же обвинения.

Но в суматохе объединения Германии не нашлось политической воли для искоренения всего зла, которое ГДР совершила в прошлом. Никто не спешил отправлять офицеров Штази на скамью подсудимых. Поэтому пятилетний срок действия обвинений в сотрудничестве с террористами RAF истек и их отменили. Память о преступлениях угасла, а причастность КГБ к работе RAF вообще никто не расследовал.

Но в те времена СССР контролировал все операции Штази. А связные офицеры были на каждом командном уровне. Как рассказал бывший член RAF, контроль КГБ был настолько мощным, что "Милке даже не пискнул бы, не спросив разрешения Москвы".

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"ГДР не могла сделать абсолютно ничего без координации с СССР", - сказал беглец, который когда-то был на руководящей должности в Штази.

Это была то среда, в которой работал Путин, и декорации истории, о которой рассказал экс-участник RAF, который контактировал с нынешним президентом России в Дрездене. По его словам, в годы, когда Путин работал в Восточной Германии, Дрезден стал местом встречи для RAF. Выбор пал на город потому, что "там не было никого".

"В Берлине были американцы, французы, британцы, все. Поэтому нам нужна была провинция, а не столица", - пояснил бывший террорист RAF.

Другая причина, почему встречи проводились в Дрездене, заключалась в том, что Маркус Вольф и Эрих Милке хотели дистанцироваться от такой деятельности.

"Вольф очень осторожно вел себя, чтобы не быть причастным. Последнее, что такие люди, как Вольф и Милке хотели бы, чтобы их поймали на горячем, когда они поддерживали террористическую организацию. Мы встречались в Дрездене полдесятка раз", - рассказал бывший член RAF.

Он и его приспешники поездом ездили в Восточную Германию, где их встречали агенты Штази. Они садились в советский автомобиль "ЗИЛ" и ехали в Дрезден, где в безопасном доме встречались с Путиным и его коллегами из КГБ.

"Они никогда не давали нам инструкции напрямую. Они говорили: "Мы слышали, что вы планируете вот это. Как вы собираетесь это сделать?". А потом озвучивали предложения. Они предлагали другие цели, спрашивали, что нам нужно. Нам всегда были нужны оружие и наличные", - рассказал экс-член RAF.

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Террористам было сложно купить оружие в Западной Германии. Поэтому они вручали Путину и его коллегам список. Определенным образом этот список позже оказывался в руках агента на Западе. И нужное оружие появлялось в тайном условленном месте, чтобы террористы RAF могли его забрать. Бывший член RAF убежден, что Путин точно не играл маргинальную роль в Дрездене. Иначе его бы не было среди лидеров на таких встречах. Кроме того, он отдавал приказы генералам Штази. По словам бывшего террориста RAF, хаос, который провоцировали организованы его группой взрывы, стали главным методом КГБ по дестабилизации Запада. А с приближением падения советской власти в ГДР, террористы стали оружием для защиты интересов КГБ. Например, они устроили убийство главы Deutsche Bank в 1989 году и руководителя Siemens в 1986-ом. Обе жертвы поддерживали политические шаги или принимали участие в активности, которая ставила под удар советский режим.

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"Мы были лишь полезными идиотами для СССР", - сказал бывший член RAF.

Politico пишет, что историю бывшего террориста почти невозможно проверить на достоверность. Большинство его бывших "товарищей" либо в тюрьме, либо мертвы. Другие участники встреч в Дрездене пропали без вести. Но близкий союзник Путина из бывшего КГБ сказал, что обвинения чрезвычайно чувствительны. Он подчеркнул, что связь между КГБ и RAF или любой другой террористической группой в Европе, никогда не был доказан.

"И вам не стоит пытаться это сделать тоже!" - отрезал он.

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