Эксперт считает, что истребители Tornado Украине не нужны, поскольку на них негде брать запчасти и они морально устарели.

Военный эксперт Олег Жданов прокомментировал информацию СМИ о том, что Италия меняет самолеты Tornado на F-16, и передаст их Украине. Он сравнил эти истребитель и объяснил, почему не стоит принимать на вооружение Tornado.

"Самолет Tornado снимается с эксплуатации. Он остается только в Италии, Саудовской Аравии и Германии – три страны на сегодняшний день оставили еще Tornado у себя на вооружении. Это истребитель, который производился с 74-го по 98-й год. Всего было произведено 990 машин. Это истребитель-бомбардировщик или истребитель-перехватчик – только две ипостаси были в серийном производстве. В несерийном производстве его производили для себя отдельные страны. При чем, его производили все 4 страны, которые являются эксплуатантами: это Великобритания, там было 249 этих самолетов, Германия, Италия и Саудовская Аравия", – объяснил Жданов во время эфира на YouTube.

Эксперт подчеркнул, что каждая из стран делала для себя какие-то модификации, но в единичных экземплярах. Так, был выпущен самолет-разведчик, разведчики-бомбардировщики, всепогодные перехватчики, но это делалось единично.

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"Теперь смотрите, Великобритания в 2019 году свои 249 машин списала. Остались Германия, Италия и Саудовская Аравия. В Германии 363 самолета, 322 из них серийные, но они практически не эксплуатируются, они все находятся на хранении. В Италии 101 самолет, из них 99 серийных. Видите, они идут на списание, Италия закупает F-16. И в Саудовской Аравии 48 самолетов на сегодняшний день. В 98-м были завершены поставки. Смысл нам брать сейчас эти Tornado, которые никем не производятся? Где запчасти на этот самолет?", – продолжил он.

К тому же, по словам Жданова, Tornado морально устарел. Этот самолет не претерпел серьезных модернизаций. Он является полноценным истребителем и в размерах, и в своем боевом весе.

"Теперь об F-16. Он был разработан в 74-м году на базе F-15. Он мелкий, у него один двигатель, а не два, и он более легкий. Для сравнения, выпущено в 5 раз больше этих самолетов – 4,5 тысячи единиц было выпущено F-16. Он претерпел огромнейшую и глубочайшую модернизацию. Он делался как легкий истребителей. Мне как-то один из летчиков привел такое сравнение: вы когда-нибудь пытались лечь отдохнуть в комнате, и там появляется назойливая муха. Все, никакого отдыха уже нет. Так вот, F-16 можно сравнить с назойливой мухой: маленький, юркий, легкий, быстрый и многофункциональный. Надо штурмовые действия – пожалуйста, надо бомбардировку – пожалуйста, надо воздушный бой – пожалуйста, надо перехватывать ракеты в работе с такими комплексами как Patriot – пожалуйста", – описал характеристики самолета эксперт.

При этом Жданов подчеркнул, что Tornado может использоваться только как истребитель-бомбардировщик или истребитель-перехватчик. При этом он делается как истребитель-бомбардировщик, и другого функционала у него нет. Так же и истребитель-перехватчик, который не может использоваться как бомбардировщик, он делается именно под перехват.

"Tornado – это узконаправленные машины. А вот F-16 стал многоцелевой платформой. 4,5 тысячи машин выпущено, выпускается до сих пор, модифицируется до сих пор. Имеются все запчасти. Я бы сказал, это один из самых распространненных самолетов в мире в своем классе. Поэтому я считаю, что ни в какое сравнение Tornado с ним не идет. Tornado – это отработанный вариант вчерашнего дня, поэтому страны его списывают и вполне возможно, готовы его нам передать", – резюмировал Жданов.

Самолеты для Украины: актуальные новости

В Словакии рассматривают возможность передачи Украине почти всех имеющихся советских истребителей МиГ-29. Всего их в стране 11, однако передать могут 10 самолетов.

Кроме того, министр обороны Украины Алексей Резников сравнил истребители F-16 и штурмовики А-10 Thunderbolt. По его словам, А-10 Thunderbolt являются "медленной крепостью", на которую нет запчастей и обслуживать которую невозможно.

Ранее польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Польша готова предоставить Украине истребители МиГ-29, однако пойдет на этот шаг лишь в рамках более широкой коалиции.

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