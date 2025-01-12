Рейсу делегации придется пролетать над Чехией и Германией из-за запрета Польши.

Сегодня, 12 января, парламентская делегация Словакии отправилась в Россию. В частности, стороны обсудят поставки российского газа, сообщает TASR.

Отмечается, что делегацию возглавили заместители председателя парламента Словакии Андрей Данко и Тибор Гаспар. К ним присоединились депутаты Мариан Кери, Ян Мазгут, Рихард Глюк и Адам Лучанский.

В издании подчеркнули, что Польша запретила полет над своей территорией, из-за чего рейс делегации будет пролетать над Чехией и Германией.

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"Я не понимаю позицию Польши, но воспринимаю ее как реальность", - заявил журналистам Данко.

Заместители председателя парламента Словакии упоминали, что делегация, в частности, встретится с представителями Госдумы РФ. По словам Гаспара, словацкая сторона хочет выяснить, сможет ли "Газпром" поставлять газ в их страну, несмотря на решение Украины прекратить транзит через свою территорию. Также он поделился с журналистами, что во время встречи будет обсуждаться война в Украине.

Кроме того, Данко говорил о том, что хочет выяснить, как изменилась жизнь в РФ.

"Я хочу показать, что там тоже живут люди, что немцы, французы, американцы ведут там бизнес", - сказал он журналистам перед вылетом делегации в РФ.

Словакия и Украина - важные новости

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил заблокировать дополнительную помощь для Украины со стороны Европейского Союза. Он объяснил свою угрозу прекращением транзита российского газа через украинскую территорию.

Кроме того, президент Владимир Зеленский заявил, что власти Венгрии и Словакии не должны бояться Украины в Европе. Он поблагодарил всех, благодаря кому Украина стоит и выстоит в войне против РФ.

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