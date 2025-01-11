Пеллегрини на посту президента посетил уже все соседние страны, однако до сих пор не был в Киеве.

Президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что отказывается ехать в Украину, хотя ранее и планировал это сделать, из-за прекращения транзита российского газа через украинскую территорию, что в свою очередь повлияло на поставки газа в Словакию. Об этом сообщает издание Aktuality.

Отмечается, что Пеллегрини на посту президента посетил уже все соседние страны, однако до сих пор не был в Киеве, хотя ранее анонсировал такую поездку. Однако теперь он отказался от нее.

"При этих обстоятельствах о моей поездке в Украину пока не может быть и речи. Если мне нужно ехать туда просто для того, чтобы сфотографироваться, и мне сообщают, что ни одна капля нефти и газа не пойдет в Словакию, то мне действительно туда ехать не нужно. Пусть никто на меня не обижается", - сказал он.

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Он добавил, что решение украинского правительства и президента о прекращении транзита газа через территорию Украины "фундаментально угрожает энергетической безопасности Словакии".

"В ситуации, когда украинский парламент принимает закон, который должен запретить транспортировку нефти в Словакию, хотя мы имеем действующие контракты, при таких обстоятельствах о моей поездке в Украину сейчас не может быть и речи", - пояснил Пеллегрини.

Словакия и остановка транзита газа через Украину: последние новости

Как сообщал УНИАН, после того как Украина с 1 января 2025 года прекратила транзит российского газа через свою территорию, премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил "жесткими мерами", чтобы все же заставить транспортировать газ в Европейский Союз.

Еще раньше Фицо обвинял Украину в срыве переговоров в Брюсселе о прекращении транзита газа 7 января, во время которых должны были быть обсуждены последствия завершения соглашения о транзите. Премьер тогда заявил, что украинская сторона вышла из обсуждений.

Также Фицо угрожал прекратить поставки электроэнергии Украине в ответ на прекращение транзита российского газа через ее территорию после окончания срока действия контракта между российским "Газпромом" и украинским "Нафтогазом".

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