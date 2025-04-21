Большинство файлов имели статус CUI - "контролируемая несекретная информация", которая не является засекреченной, но нуждается в защите.

Карьерные служащие Управления общих служб (GSA) США случайно открыли доступ к папке Google Drive с конфиденциальными файлами для более 11 200 чиновников, пишет The Washington Post.

В документах были планы этажей Белого дома, данные о взрывозащитных дверях и банковская информация поставщика, который сотрудничал с администрацией Дональда Трампа.

"Эти документы совершенно не являются тем, чем вы хотите поделиться с 11 200 людьми", - сказал Майкл Уильямс, эксперт по международной безопасности.

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У большинства файлов был статус CUI - "контролируемая несекретная информация", которая не является засекреченной, но нуждается в защите. По крайней мере десять файлов позволяли редактирование.

Подобные утечки случались с 2021 года - включая чертежи Восточного и Западного крыльев Белого дома. В декабре 2021-го сотрудник поделился документацией, касающейся Овального кабинета и Ситуационной комнаты. В одном случае были открыты файлы с проектированием дверей в центр посетителей Белого дома.

"Даже если они не были официально засекречены... они бы хранились конфиденциально из очевидных соображений безопасности", - сказал Стивен Афтергуд, аналитик политики безопасности.

Инцидент подтверждает тенденцию небрежного обращения с чувствительной информацией при администрациях Байдена и Трампа. Ранее выяснилось, что сотрудники Трампа пользовались личными аккаунтами Gmail для служебной переписки, а у Байдена дома хранились секретные документы.

О нарушениях стало известно на прошлой неделе во время аудита. К четвергу ИТ-отдел выявил владельцев файлов и закрыл доступ. Команда продолжает расследование.

Утечка данных в США - последние скандалы

Как сообщал УНИАН, американские СМИ узнали, что министр обороны Пит Гегсет передал детали операции против хуситов в чате Signal, где были его жена, брат и адвокат. Это произошло с его личного телефона.

Чат создали во время процесса утверждения Гегсета. После назначения он продолжал его использовать. В нем было более десяти человек. Подобные чаты также стали предметом расследования.

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