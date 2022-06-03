Пентагона задолжал законодателям отчеты за "несколько лет".

Конгресс США требует от Пентагона предоставить накопившиеся отчеты о своих расходах на европейскую безопасность.

Об этом говорится в публикации Politico.

Некоторые законодатели уже предупреждают администрацию Байдена, что будущий пакет помощи может потерять подавляющую поддержку Конгресса, которая была отличительной чертой предыдущих усилий. Ключевым станет полный учет средств Пентагоном.

Пентагон уже задолжал Конгрессу накопившиеся отчеты о своих расходах на европейскую безопасность, поэтому законодатели заявили, что они будут стремиться к большему сотрудничеству, прежде чем одобрить очередное выделение средств.

Пакет помощи на 40 миллиардов долларов, выделенный, в том числе, для Украины, включает несколько мер, направленных на усиление надзора за денежными средствами. Он требует, чтобы Офис генерального инспектора Пентагона проверил, как министерство обороны тратит экстренное финансирование. Он также требует, чтобы Пентагон по согласованию с Госдепартаментом отчитывался перед Конгрессом о том, как ведется учет оружия и техники, отправленных в Украину.

На слушаниях по утверждению на прошлой неделе генерал Кристофер Каволи, кандидат на пост главы европейского командования США, указал, что, по его мнению, американцы обязаны "вдумчиво использовать эти средства и полностью их учитывать".

Сообщается, что Пентагон задолжал сенатскому комитету по вооруженным силам отчеты за "несколько лет".

Сюда входят миллиарды долларов, уже выделенные на Европейскую инициативу сдерживания, программу, направленную на укрепление присутствия США на континенте после захвата Россией Крыма в 2014 году.

В недавнем письме финансовому директору Пентагона, полученном Politico, сенатор Уоррен написала, что "отслеживание этих расходов является ключевой частью того, как мы защищаем американские интересы и поддерживаем наших союзников".

Как сообщал УНИАН, президент США Джо Байден объявил вчера, 1 июня, о новом пакете вооружений для Украины, включая высокомобильные артиллерийские ракетные системы HIMARS, точное оружие, которое может поражать цели на расстоянии до 80 километров.

Кроме того, в пакет помощи войдут: высокомобильные артиллерийские ракетные системы и боеприпасы; противоартиллерийские радары; радары воздушного наблюдения; Javelin и командно-пусковые модули к ним; противотанковое оружие; артиллерийские снаряды калибра 155-мм; вертолеты Ми-17; тактические машины; запасные части и оборудование.

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