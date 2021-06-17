По словам Байден, следующие месяцы станут испытанием".

Президент США Джо Байден заявил, что поведение президента РФ Владимира Путина еще может измениться под влиянием мира.

Об этом он сказал на пресс-конференции после саммита 16 июня, пишет ТСН.

По его словам, следующие месяцы станут "испытанием" относительно того, сможет ли сегодняшняя дискуссия двух лидеров привести к прогрессу.

Джо Байден считает, что возможность таких изменений станет понятной через 6-12 месяцев после их встречи.

"Здесь речь идет о том, как мы будем двигаться дальше. Я слушал довольно большую часть пресс-конференции президента Путина. Он сказал, что речь идет о практических прямых конкретных решениях, которые нам нужно принять. Пройдет шесть-двенадцать месяцев — мы посмотрим, что у нас будет происходить. В том числе по освобождению людей из российских тюрем и о том, что будет сделано в области кибербезопасности" - пояснил Байден.

Встреча Байдена и Путина в Женеве

В Женеве прошла встреча президента США Джо Байдена с российским главой государства Владимиром Путиным.

Переговоры между президентами РФ и США в узком и расширенном составе продолжались в общей сложности 4,5 часа, включая перерыв. Встреча двух лидеров состоялась на Женевской вилле "Ла Гранж".

По итогам встречи первым пресс-конференцию дал Путин. В частности, он говорил о вступлении Украины в НАТО, Донбассе и Минских соглашениях.

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Автор: Олег Давыгора