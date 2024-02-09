Кроме того, он считает российского президента непоследовательным.

Американский пропагандист Такер Карлсон после двухчасового интервью с диктатором Владимиром Путиным признал, что глава Кремля "не умеет объяснять".

Как заявил Карлсон в видео, опубликованном после разговора с диктатором, Путин "не тот, кто дает много интервью".

"Он не умеет объяснять. Но он явно проводит много времени в мире, где ему не нужно объяснять", – сказал Карлсон.

Кроме того, пропагандист заявил, что Путин не изложил своей позиции последовательно.

"Я не совсем уверен, что думаю об интервью. мне понадобится год, чтобы решить, что это было", – заявил пропагандист.

Интервью с Путиным Такера Карлсона - что известно

Бывший ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон в начале февраля прилетел в Москву, чтобы взять интервью у Владимира Путина. Затем журналиста за это жестко раскритиковали в США. В то же время критика не помешала Карлсону пообщаться с диктатором. Он стал первым западным журналистом, который поговорил с Путиным после того, как Россия осуществила полномасштабное вторжение в Украину.

Кандидат политических наук-политолог Игорь Рейтерович отмечал, что через интервью диктатор "попытается поговорить с теми американцами, которые и так выступают против поддержки Украины". Эксперт считает, что после выхода интервью с главарем россиян вряд ли позиция кого-то из американцев в отношении России или поддержки кого-то из кандидатов в президенты США изменится.

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