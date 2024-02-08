Американский журналист, бывший телеведущий Fox News Такер Карлсон взял интервью у российского диктатора Владимира Путина. Результат этого общения должен появиться в сети уже сегодня, 8 февраля (когда Сенат США попробует еще раз рассмотреть пакет помощи Украине отдельно от проблемы мексиканской границы). Однако все уже сейчас понимают, что это - комплементарное интервью.

Такер Карлсон - очень неприятный персонаж. Его заявления часто совпадают с российской пропагандой. А его сторонники также выступают за "традиционные ценности" и другие темы, популярные в РФ. Поэтому американские коллеги Карлсона уже назвали его пропагандистом и написали ему в стиле: "Ты шутишь? Многие западные СМИ хотели взять интервью у Путина, но тебя выбрали из-за того, что ты не будешь задавать неудобные вопросы".

Действительно, ничего нового от Путина мы не услышим. Поскольку понятно, что он будет давать стандартные нарративы. Единственное, не так агрессивно, как это кормят внутренней аудитории, а с расчетом на то, что его услышат американцы.

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Если коротко, речь, скорее всего, будет идти о роли США в войне в Украине и критике Байдена. Мол, "мы - друзья американского народа, но действующая американская власть мешает нам нормально жить и дружить". Это все ожидаемо. Путин уже давно продвигает тезис о том, что в РФ нет проблем с американцами, есть проблемы только с их властью. То есть цель этого интервью для Путина - выступить перед американским народом и хотя бы немного улучшить образ РФ.

Поэтому поездка Карлсона в Россию - такая себе возможность для Путина пообщаться с американской аудиторией. И стоит понимать - через очень одиозного журналиста, который имеет очень специфическую аудиторию. Она хоть и большая, но это точно не значительная часть американского электората.

Путин уже давно продвигает тезис о том, что в РФ нет проблем с американцами, есть проблемы только с их властью

Дело в том, что далеко не вся его аудитория (среди миллионных просмотров на его канале "Ютуб") - это люди, которые ему доверяют и его поддерживают. Для многих Карлсон - неприятная личность, его не воспринимают как лидера общественного мнения. Но, например, его смотрят умеренные республиканцы и сторонники демократов. Им Карлсон точно не нравится, но они смотрят его программы, чтобы знать, как отбиваться от его медийных атак.

Или, например, я также посмотрю это интервью, но исключительно с профессиональной точки зрения. Это же не значит, что я поддерживаю Карлсона или Трампа. То есть, просмотры на "Ютубе" - это не электорат. Поэтому вряд ли американцы, после прослушивания этого интервью, как-то изменят свою позицию насчет поддержки того или иного кандидата в президенты США, или же свое отношение к России.

...цель этого интервью для Путина - выступить перед американским народом и хотя бы немного улучшить образ РФ

В целом стоит понимать, что Путин попытается поговорить с теми американцами, которые и так выступают против поддержки Украины. Но кардинально что-то изменить с точки зрения отношения американцев к российско-украинской войне это интервью не сможет. Оно усилит уже существующие позиции, как электората Карлсона, так и его оппонентов. То есть те, кто относился к РФ положительно - продолжат это делать. Те, кто негативно - свое мнение также не изменят.

И последнее, на что стоит обратить внимание: Карлсон также обратился к президенту Украины и выразил желание пообщаться. Но это - очень плохая история. Владимиру Зеленскому общаться с ним нет никакого смысла. Поэтому надо смотреть, как теперь Карлсон эту тему раскрутит.

Игорь Рейтерович, кандидат политических наук, политолог