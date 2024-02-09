В администрации Байдена не верят, что люди будут под влиянием "одного-единственного интервью".

Пропагандистское интервью диктатора Владимира Путина скандальному американскому журналисту Такеру Карлсону не нужно "воспринимать за чистую монету".

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби, отвечая на вопрос, может ли это интервью "еще больше подорвать поддержку" Киева среди американской общественности, пишет Forbes. Кирби ответил, что его это не беспокоит и он не верит, что люди будут под влиянием "одного-единственного интервью".

"Американский народ хорошо знает, кто здесь виноват", - сказал Кирби.

Также он подчеркнул, что" Украина ни для кого не представляла угрозы", когда 24 февраля 2022 года войска Путина совершили нападение. Кровавая война была неспровоцированной.

"Он (Путин - УНИАН) вторгся в соседнюю страну без провокации", – отметил американский чиновник.

Кирби подчеркнул, что граждане США "понимают, за что борется Украина, и все, о чем они просят – это наша помощь". Любой, кто смотрит интервью Карлсона, должен помнить, что он слушает Путина, и "не должен принимать за чистую монету все, что он говорит", отметил чиновник.

Интервью с Путиным Такера Карлсона-что известно

Бывший ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон в начале февраля прилетел в Москву, чтобы взять интервью у Владимира Путина. Затем журналиста за это жестко раскритиковали в США. В то же время критика не помешала Карлсону пообщаться с диктатором. Он стал первым западным журналистом, который поговорил с Путиным после того, как Россия осуществила полномасштабное вторжение в Украину.

Кандидат политических наук-политолог Игорь Рейтерович отмечал, что через интервью диктатор "попытается поговорить с теми американцами, которые и так выступают против поддержки Украины". Эксперт считает, что после выхода интервью с главарем россиян вряд ли позиция кого-то из американцев в отношении России или поддержки кого-то из кандидатов в президенты США изменится.

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