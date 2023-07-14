Глава МИД Украины уверяет, что у Украины и Британии все нормально в отношениях, и что все решения продолжают приниматься так, как надо.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что заявление министра обороны Великобритании Бена Уоллеса о недостаточной признательности украинцев за оказанную помощь - это досадное недоразумение.

"Я думаю, что это было досадное недоразумение со стороны британского министра. Собственно, премьер-министр Британии сам опроверг своего министра и публично сказал, что он ценит благодарность Украины, которая регулярно озвучивается в разных форматах. Ни у кого нет оснований обвинять нас в какой-то неблагодарности", - отметил Кулеба в эфире информационного марафона.

"Но правда в том, что, извините, у нас война! И когда меня спрашивают часто коллеги, министры и иностранные журналисты: а достаточно ли вам передали оружия? Говорю: оружия будет недостаточно ровно столько, сколько продлится наш путь к победе. Когда одержим победу, тогда я скажу: спасибо, оружия было достаточно. Но пока продолжается борьба - оружия недостаточно", - подчеркнул Кулеба.

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Министр добавил, что это нормальная честная позиция, которая соответствует реальности. "На самом деле я не чувствую сантиментов, что кто-то не ценит нашу признательность, или мы как-то недостаточно благодарим", - сказал Кулеба.

"Почему я считаю, что это недоразумение? Мы же сидели рядом, президент Украины рядом с премьер-министром Британии... Я сидел с Алексеем Резниковым, рядом сидели мой британский коллега Джеймс Клеверли и Бен Уоллес, и прямо там в зале Алексей с Уоллесом договорился об одном важном решении по оружию. На самом деле все нормально", - сказал Кулеба.

Глава МИД добавил, что все решения с Британией продолжают приниматься так, как надо.

Скандальное заявление Уоллеса об Украине

Как сообщал УНИАН, 12 июля министр обороны Великобритании призвал власти Украины найти немного благодарности Западу за оказанную помощь.

Комментируя резкое заявление президента Украины Владимира Зеленского относительно НАТО, Уоллес сказал, что Британия "не Amazon".

Президент был удивлен этим заявлением, он подчеркнул что Украина всегда благодарна своим партнерам за помощь.

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