Президент Украины поручил главе Минобороны позвонить британскому коллеге и выразить благодарность.

Президент Владимир Зеленский заявил, что не понимает, как Украина еще может выразить свою благодарность Великобритании и Западу в целом за помощь в отражении российской агрессии. Так украинский лидер отреагировал на слова британского министра обороны Бена Уоллеса, заявившего, что "люди хотят видеть щепотку благодарности" украинцев.

"Не понимаю вопроса. Мы всегда были благодарны и всегда благодарим. Я просто не знаю, как мы еще должны благодарить. Можем с утра просыпаться и благодарить министра (Бена Уоллеса – УНИАН). Пусть он напишет мне, как нужно благодарить, и я так и поблагодарю", – сказал Зеленский на пресс-конференции в Вильнюсе.

Президент подчеркнул, что сегодня отношения Украины с Британией достаточно "тесные" именно потому, что украинцы ощущают поддержку британцев. Также Зеленский обратился к министру обороны Украины Алексею Резникову, сидевшему в зале, и поручил ему позвонить своему британскому коллеге и еще раз отдельно поблагодарить его за предоставленную помощь.

Британский министр обороны хочет благодарности Украины

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес в кулуарах саммита НАТО пожаловался журналистам, что украинцы постоянно требуют от Запада оружия, но при этом выражают недостаточно благодарности.

"Хотим мы этого или нет, но люди хотят видеть щепотку благодарности... Иногда вы просите страны отказаться от своих собственных запасов (оружия). Знаете, мы не Amazon. Я сказал им тогда это в прошлом году, когда проехал 11 часов, чтобы получить список (оружия)", – сказал он.

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