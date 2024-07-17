В маневрах примут участие около 17 тысяч военных.

1 августа Польша начнет на границе с Беларусью операцию "Безопасное Подляшье". К ней привлекут около 17 тысяч военных, ответственной за операцию будет 18-я механизированная дивизия. Об этом сообщил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Комыш, информирует RMF24.

По его словам, решение о введении буферной зоны на границе с Беларусью имеет положительный эффект - так, количество попыток пересечения границы и самих пересечений уменьшилось.

Военный уточнил, что для обучения солдат на границе были командированы полицейские, в том числе те, которые участвовали в миссии в Косово. При этом все, кто любым способом будет обижать солдат польской армии и офицеров, которые защищают польскую границу, будут отвечать за это.

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В свою очередь министр внутренних дел Польши Томаш Семоняк рассказал, что количество попыток незаконного пересечения границы сократилось вдвое.

"Это очень конкретный результат, связанный с тем, что мы отодвинули контрабандистов от самой границы. ... Мы также постоянно оказываем политическое давление на Беларусь, чтобы она отказалась от этой процедуры", - подчеркнул глава польского МИД.

Ситуация на польско-белорусской границе - последние новости

Недавно в Польше сделали жесткое заявление относительно решения кризиса на границе с Беларусью. По словам заместителя министра обороны страны Цезария Томчика, Польша сделает все возможное, чтобы решить миграционный кризис на границе с Беларусью.

Ранее УНИАН писал, что на польско-белорусской границе растет напряжение из-за увеличения количества мигрантов, которые пытаются попасть на территорию Европейского Союза. Польша и ЕС обвинили Беларусь и Россию в том, что с 2021 года эти страны пытаются распространять хаос.

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