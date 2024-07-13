Самопровозглашенный президент заявил, что пока не видит на границе дополнительных угроз.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о "ликвидации напряжения на границе с Украиной" и приказал отвести оттуда войска, сообщает белорусское государственное агентство "Белта".

"После нашей определенной работы украинцы свои Вооруженные Силы и дополнительные войска, которые они перебросили к нашей границе, от границы отвели и вообще вывели из зоны белорусско-украинской границы", - заявил Лукашенко.

Он добавил, что сейчас в Беларуси нет "никаких осложнений с украинцами" и он надеется, что их также не будет в будущем.

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"Хочу, чтобы люди знали, я абсолютно убежден и доверяю нашей разведке: ситуация стабилизирована на белорусско-украинской границе. Войска их отведены. Поэтому, ребята, посмотрите, и наши войска надо убирать с границы. Чтобы они понимали, как мы договаривались, что мы не намерены воевать и не собираемся здесь концентрировать свои Вооруженные силы, кроме сил специальных операций", - добавил он.

Самопровозглашенный президент также отметил, поскольку "напряжение на границе с Украиной снято", его войску нужно вместо этого сосредоточиться на границе Литвы и Польши.

"Мы никакие не враги для украинцев. Я уже много раз говорил. Это наши люди. Такие же люди, как и мы, как русские. Нам надо как можно быстрее договариваться", - подытожил Лукашенко.

Что предшествовало

Как ранее писал УНИАН, в конце июня в ССО Беларуси заявили, что Украина "втягивает" их в войну и стягивает свои войска к границе.

"В частности, в Житомирской области размещены американские боевые машины пехоты, реактивные системы залпового огня, тяжелая дальнобойная артиллерия и другая техника", - утверждал заместитель командующего силами спецопераций по идеологической работе ВС Беларуси Вадим Лукашевич.

Незадолго Украина ответила на обвинения Беларуси во взимании войск. В ЦПД отметили, что Россия запустила информационную операцию и искусственно нагнетает ситуацию на границе. В то же время Государственная пограничная служба Украины в очередной раз подчеркнула, что любые действия Сил обороны на границе с Беларусью направлены на защиту нашего государства от агрессивных действий врага.

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