Несколькими днями ранее бывший премьер Италии обвинял Зеленского в нападении на Донбасс.

Скандально известный экс-премьер Италии Сильвио Берлускони после скандальных высказываний против президента Владимира Зеленского внезапно заявил о "поддержке украинского народа". Пост с оправданиями появился в Instagram политика.

"Давайте посмотрим на факты. Мы всегда поддерживали украинский народ, мы всегда голосовали в Италии и в Европе без колебаний и поддерживали Украину, посылая финансирование и оружие. Я всегда был и есть на стороне украинского народа и мира", – написал Берлускони.

При этом бывший премьер Италии уверен, что существует некое "дипломатическое решение" для завершения российского вторжения в Украину.

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"Я просто предложил большой "план Маршала" Запада по восстановлению Украины как возможный дипломатический способ прекращения этого конфликта, который, хочу повторить, очень опасен для всех нас", – заявил Берлускони.

Скандальные высказывания Берлускони

На днях бывший премьер Италии Сильвио Берлускони заявил, что российского вторжения в Украину не произошло бы, если бы Зеленский "прекратил нападать на две автономные республики Донбасса". Также он раскритиковал нынешнего премьер-министра Италии Джорджию Мелони за встречу с президентом Украины в Брюсселе.

Украинский МИД отметил, что Берлускони пытается целовать руки Путина, которые "по локоть в крови", для чего распространяет российскую пропаганду.

Скандальное заявление Берлусконе пришлось комментировать даже генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу. Он отметил, что Италия как государство остается участником западной коалиции стран-партнеров Украины.

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