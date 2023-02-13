Сильвио Берлускони заявил, что "если бы Зеленский прекратил атаковать Донбасс, то войны не было бы".

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони распространяет российскую пропаганду и пытается "целовать руки" президента Российской Федерации Владимира Путина.

Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в Facebook, комментируя критику Берлускони в адрес премьер-министра Италии Джорджии Мэлони за встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе.

В частности, Берлускони заявил, что"если бы Зеленский прекратил атаковать Донбасс, то войны не было бы".

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Николенко напомнил, как в 2010 году работал в украинском посольстве в Ливии, когда тогдашний премьер-министр Сильвио Берлускони прилетел на встречу с Муаммаром Каддафи.

"Во время официальной церемонии в присутствии телекамер Берлускони целовал руки ливийскому диктатору, чтобы продемонстрировать свою лояльность", - отметил спикер.

"Нелепые обвинения Берлускони в адрес украинского президента - попытка поцеловать по локти в крови руки Путина. Попытка продемонстрировать свою лояльность российскому диктатору. В то же время итальянский политик должен осознавать, что, распространяя российскую пропаганду, он поощряет Россию к продолжению ее преступлений против Украины, а затем несет политическую и моральную ответственность", - подчеркнул Николенко.

При этом спикер отметил, что в Украине высоко ценят опертивную реакцию премьер-министра Италии Мелони, которая подтвердила непоколебимую поддержку Украины со стороны итальянского правительства после неприемлемых заявлений Берлускони.

Скандальные высказывания Берлускони: подробности

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского и заявил, что Соединенные Штаты не должны помогать стране оружием и деньгами.

Он сказал, что никогда бы не стал говорить с президентом Украины в качестве премьера. Берлускони считает, что президенту США Джо Байдену нужно предложить Зеленскому "план Маршалла" на 9 триллионов долларов для восстановления Украины после войны.

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