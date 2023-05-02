Внимание к запретам на выезд привлечено из-за роста напряженности в отношениях между Китаем и США касательно торговых споров и разногласий в сфере безопасности.

Китай все чаще запрещает людям покидать страну, в том числе руководителям иностранных компаний, при этом власти заявляют, что страна открыта для бизнеса после трех лет жестких ограничений, введенных из-за распространения COVID-19.

Десятки тысяч китайцев и иностранцев попали в ловушку запретов на выезд, согласно новому отчету правозащитной группы Safeguard Defenders, сообщает Reuters. При этом в стране появилось много судебных тяжб, связанных с такими запретами в последние годы, и иностранные бизнес-лобби высказывают обеспокоенность.

"С тех пор, как Си Цзиньпин пришел к власти в 2012 году, Китай расширил правовое поле для запретов на выезд и все чаще использовал их, иногда без законных оснований", — говорится в отчете Safeguard Defenders.

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По оценкам группы, "десяткам тысяч" китайцев запрещен выезд в любое время. В отчете группы также цитируется научная статья Криса Карра и Джека Вролдсена 2022 года, в которой шла речь о 128 случаях запрета на выезд иностранцев в период с 1995 по 2019 год, в том числе 29 американцев и 44 канадцев.

Согласно отчету Safeguard Defenders, в группу людей, которым запрещено покидать Китай, входят обычные китайцы, вовлеченные в финансовые споры, правозащитники, активисты и юристы, а также представители этнических меньшинств, таких как уйгуры в северо-западном китайском регионе Синьцзян.

Reuters отмечает, что внимание к запретам на выезд возникло из-за роста напряженности в отношениях между Китаем и США касательно торговых споров и разногласий в сфере безопасности. Это контрастирует с заверениями Китая о том, что он открыт для зарубежных инвестиций и туристических поездок после одних из самых жестких в мире COVID-ограничений.

Анализ Reuters записей о запретах на выезд из базы данных Верховного суда Китая показывает восьмикратное увеличение числа дел в период с 2016 по 2022 год.

На прошлой неделе Китай усилил свой закон о контрразведке, которым теперь разрешено устанавливать запреты на выезд любому китайцу или иностранцу, в отношении которого ведется расследование.

Иностранный бизнес обеспокоен усилением контроля и расплывчатостью формулировок законодательства о контрразведке, в котором говорится, что запрет на выезд может быть наложен на тех, кто наносит "ущерб национальной безопасности или значительный ущерб национальным интересам", отмечает Reuters.

Противостояние между Китаем и США

Президент США Джозеф Байден заявлял, что Соедииненные Штаты будут защищать Тайвань в случае вторжения китайской армии.

Пекин считает Тайвань своей провинцией и убежден, что США должны поддерживать лишь неофициальные контакты с этим самоуправляющимся островом.

Власти КНР заявляли, что оставляют за собой право применить силу для решения вопроса Тайваня.

В прошлом году китайская армия провела учения вокруг Тайваня, власти острова назвали эти действия имитацией нападения.

Высокопоставленный генерал американских ВВС Майк Минихан прогнозирует, что США и Китай могут начать боевые действия из-за Тайваня в 2025 году.

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