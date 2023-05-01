Ранее КНР воздерживалась от голосования за такие резолюции.

Делегация Китая в ООН впервые проголосовала за резолюцию Генассамблеи, в которой Россию называют агрессором в войне против Украины.

Результаты голосования обнародовал постоянный представитель Украины в Организации Объединенных Наций Сергей Кислица в микроблоге Twitter. "Генассамблея 122 голосами "за" и 5 голосами "против" приняла резолюцию о сотрудничестве ООН и Совета Европы. Попытка РФ снять упоминание об агрессии в отношении Украины провалилась", - добавил он.

Против резолюции проголосовали представители пяти стран - Российской Федерации, Беларуси, Никарагуа, Сирии и КНДР.

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Китай в ООН - последние новости

Как известно, КНР - один из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН, поэтому имеет право ветировать проект любых содержательных резолюций ООН.

В феврале этого года заместитель постоянного представителя Китая в ООН Дай Бин заявил, что поставки западного оружия в Украине необходимо прекратить, потому что это "мешает наступлению мира".

Весною Китай проголосовал против продления действия мандата Независимой международной комиссии ООН по расследованию российских преступлений во время войны в Украине.

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