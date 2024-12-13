Приглашение Трампа застало врасплох Пекин и союзников США.

Вчера стало известно, что избранный президент США Дональд Трамп пригласил лидера КНР Си Цзиньпина на свою инаугурацию, которая состоится 20 января. Однако председатель Китая на мероприятие не поедет.

Как сообщает CBS News, инаугурацию посетит посол Китая в США с женой, как это бывает обычно. Однако, по словам источников CBS, к ним могут присоединиться дополнительные официальные лица из Пекина.

"Должностные лица инаугурации назначили персонал, который будет заниматься дипломатическим протоколом на торжествах", - пишет издание.

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Как добавляется, приглашение Си, которое передали вне официальных дипломатических каналов, застало врасплох Пекин и союзников США. Чиновники КНР привыкли к строгому протоколу и остро осознают динамику сил в отношениях между Вашингтоном и Пекином, а потому были удивлены приглашением Трампа. Особенно учитывая и без того напряженные отношения между странами.

Западные дипломаты также были удивлены решением нового президента США пригласить Си, учитывая разные взгляды на Китай среди членов его команды. По мнению собеседников издания, это может стать новым источником напряженности как внутри администрации, так и в геополитических отношениях.

Дональд Трамп - последние новости

Как сообщал УНИАН, кроме того, в Reuters писали, что Трамп планирует в день вступления в должность издать более 25 указов и директив. Байден в свой первый день на посту президента издал 17 указов, большая часть которых приостанавливала действия распоряжений предшественника.

Недавно американский журнал Time объявил его "Человеком года 2024".

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