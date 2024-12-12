Новый президент США уже становился человеком года по версии Time в 2016 году.

Американский журнал Time объявил "Человеком года 2024" нового президента США Дональда Трампа. Об этом говорится на сайте издания.

В Time отметили, что политическое возрождение Трампа не имеет себе равных в американской истории.

"Его первый срок закончился позором, когда его попытки отменить результаты выборов 2020 года завершились нападением на Капитолий США. Его избегало большинство партийных чиновников, когда он объявил о своей кандидатуре в конце 2022 года на фоне многочисленных уголовных расследований. Чуть больше чем за год Трамп очистил поле республиканцев, выиграв одни из самых быстрых президентских праймериз в истории", - отметили в материале.

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В течение всеобщих выборов политик также провел шесть недель в зале суда Нью-Йорка, став первым экс-президентом, которого осудили за преступление, однако это не повлияло на его поддержку, напомнили в издании.

"Пуля убийцы пролетела мимо его черепа менее чем в дюйме на митинге в Батлере, штат Пенсильвания, в июле. За следующие четыре месяца он победил не одного, а двух своих оппонентов-демократов, победил во всех семи "шатких" штатах, и стал первым республиканцем, победившим по результатам всенародного голосования за 20 лет. Он перестроил американскую политику, переделал Республиканскую партию и заставил демократов разобраться с тем, что пошло не так", - подчеркнули в статье, которую посвятили новоизбранному президенту.

Дональд Трамп - последние новости

В интервью также для издания Time Дональд Трамп заявил, что выступает против ударов ВСУ по территории РФ американским дальнобойным оружием. По его словам, количество погибших солдат, как украинских, так и российских, за последний месяц является "ошеломляющим", поэтому такое разрешение только "эскалирует эту войну и делает ее еще хуже".

В то же время журналист Time спросил у республиканца, говорил ли он с российским диктатором Владимиром Путиным после своей победы на президентских выборах. По словам Трампа, такой вопрос является неуместным, поэтому он отказался на него отвечать.

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