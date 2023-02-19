Распределение по возрасту показало, что против помощи Украине выступили швейцарцы в возрасте от 18 до 35 лет.

Граждане Швейцарии разделились во мнении относительно того, нужно ли властям страны помогать Украине.

Об этом свидетельствуют результаты опроса исследовательского института Sotomo, проведенного к годовщине нападения РФ на Украину, передает SonntagsBlick. Так, по данным опроса, по 41% швейцарцев считают, что власти страны делают "слишком мало" и "слишком много" для Украины. Еще 13% довольны выбранным курсом.

Распределение по возрасту показало, что против помощи Украине выступили швейцарцы в возрасте от 18 до 35 лет. Они хотят, чтобы Швейцария проявляла больше сдержанности по отношению к войне, и только 33% выступили за более активную поддержку.

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При этом подавляющее большинство швейцарцев, которым 55 лет и больше выступили за то, чтобы Швейцария заняла более сильную позицию по Украине.

Аналогичная ситуация наблюдается и в вопросе поставки законсервированных танков Leopard. Среди молодежи две трети выступают против, а среди людей старше 55 лет почти столько же (59%) – за.

Также молодые швейцарцы не одобряют использование арестованных активов олигархов для восстановления Украины. Среди пожилых людей 60% выступают за конфискацию этих средств; среди молодежи таких 45%.

Как пояснил директор исследовательского института Михаэль Германн, такая разница во взглядах вызвана тем, что молодые швейцарцы более подвержены российской пропаганде. По его словам, молодежь чаще пользуется соцсетями, "что открывает доступ к пророссийским взглядам".

Позиция Швейцарии относительно войны в Украине

В начале российского вторжения в Украину Швейцария присоединилась к европейским санкциям против РФ, чем нарушила свой исторический нейтралитет.

Также Швейцария начала замораживать активы российских олигархов, попавших под санкции. Кроме того, страна оказывает гуманитарную помощь Украине.

Но власти страны отказались поставлять Украине оружие и запретила другим странам передавать оружие производства Швейцарии.

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