Из-за военных действий РФ в Украине Швейцария отменяет нейтралитет.

Из-за военных действий РФ в Украине Швейцария отменяет нейтралитет и вводит санкции против России. Также страна закрывает небо для российских самолетов.

Об этом сообщает представитель Федерального совета Швейцарии Андре Симонацци.

28 февраля в Федеральный совет Швейцарии провел экстренное заседание из-за ситуации в Украине. В ходе совещания было принято применить санкции к РФ.

"Военное нападение России на суверенную европейскую страну является очень серьезным нарушением международного права. Поэтому Федеральный совет меняет предыдущую практику санкций Швейцарии. В этих решениях учитывались аспекты политики нейтралитета и мира. Швейцария будет рассматривать каждый последующий пакет санкций со стороны ЕС в индивидуальном порядке", - пишет Симонацци.

Дополнительно Швейцария закроет воздушное пространство для российских самолетов, а также окажет гуманитарную помощь украинским беженцам.

Напомним, что страны ЕС вводят жесткие финансовые санкции против России: отключают систему SWIFT и замораживают активы Центрального банка.