Споры о целесообразности этого решения продолжаются.

Швейцария хочет продать 25 из своих 96 списанных танков Leopard Германии.

Как пишет Bild, затем немецкие такни могут модернизировать и передать Украине. В среду большинство парламента проголосовало за списание немецких танков - без этого передача их Берлину невозможна.

Теперь поддержать это решение должна вторая палата, а затем - правительство. Издание отмечает, что оно уже сигнализировало об одобрении такого решения.

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Позиция Швейцарии по войне

Как известно, одним из главных принципов внешней политки страны является нейтралитет, согласно которому она не имеет права участвовать в конфликтах между другими государствами.

Когда РФ начала полномасштабное вторжение на территорию Украины, Швейцария отменила нейтралитет, ввела против страны-агрессора санкции и закрыла свое небо для ее самолетов.

При этом страна неоднократно отказывала Берлину в передаче боеприпасов для установок Gepard украинской армии, а также не позволила Дании поставить Украине БТР Piranha III.

Зимой в Испании заявили, что Швейцария блокирует передачу Украине военных материалов.

В апреле президент Швейцарии сказал, что страну не стоит просить нарушать свои законы о нейтральном статусе.

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