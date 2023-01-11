Испания обещает продолжать поддерживать Украину.

Швейцария накладывает вето на поставку в Украину определенных военных материалов из Испании.

Об этом заявила Министр обороны Испании Маргарита Роблес в ходе встречи с испанскими послами в Мадриде, пишет Europa Press. По ее словам, Швейцария не дает разрешения на определенные поставки, для реэкспорта которых требуется гарантия страны-производителя .

"Мы понимаем, уважаем и принимаем нейтралитет, но нам нужно разрешение от Швейцарии, которого она не дает нам в настоящее время", - сказала она.

Видео дня

Роблес сообщила об отправке военной помощи Украине и заверила, что Испания будет продолжать делать это, чтобы помочь стране защититься от несправедливого, незаконного и жестокого вторжения России. Она отметила, что с начала полномасштабного вторжения РФ Испания принимает беженцев из Украины, а также лечит и обучает украинских военнослужаших.

По словам министра, война в Украине показала, что "мы живем в ситуации абсолютной незащищенности".

Позиция Испании в войне

Напомним, что в сентябре транспортные самолеты Воздушных сил ВС Испании доставили в Украину 75 поддонов боеприпасов. Позднее страна передала Украине внедорожники, машины скорой помощи и медикаменты.

В Министерстве обороны объявляли о передаче двух дополнительных зенитно-ракетных комплексов Hawk вдобавок к уже анонсированным четырем.

Как сообщал УНИАН, в ноябре в посольство Украины в Мадриде отправили взрывчатку. Похожий пакет получила оружейная компания в Сарагосе.

Тогда Роблес заверила, что письма-взрывчатки никак не повлияют на поддержку Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: