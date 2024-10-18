Также Швеция присоединится к ИТ-коалиции, поддерживающей Украину.

Швеция продолжает работу над поставкой Украине двух самолетов дальнего радиолокационного обнаружения Saab 340, которая была анонсирована еще весной. Об этом министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил в социальной сети Facebook.

Как отметил Умеров, Швеция присоединяется к ИТ-коалиции и усиливает поддержку Украины. Соответствующую декларацию сегодня подписал министр обороны Швеции Пол Йонсон.

В связи с этим, министр обороны Украины сообщил, что это важный шаг в укреплении нашего сотрудничества.

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"Швеция продолжает оказывать военную помощь, в частности работает над передачей Украине двух самолетов дальнего радиолокационного обнаружения", - отметил Умеров.

Также он добавил, что обсудил с Йонсоном возможности усиления Воздушных сил Украины и обучение одного из наших подразделений.

Кроме этого, Украина заинтересована в развитии сотрудничества в таких сферах, как телекоммуникации и сотрудничество со шведскими оборонными компаниями.

"Это открывает новые перспективы для совместной работы в будущем", - сообщил Умеров.

Самолеты Saab 340 AEW&C от Швеции

Как сообщал УНИАН, весной стало известно о намерении Швеции передать Украине два самолета дальнего радиолокационного обнаружения ASC 890 (Saab 340 AEW&C). Это своеобразный американского AWACS, или российского А-50. Сообщалось, что один самолет вроде бы передали Украине еще в конце мая, а второй - в процессе.

Авиационный эксперт и аналитик Константин Криволап считает, что два самолета Saab 340, которые Украина получит от Швеции, могут существенно повысить эффективность истребителей F-16 при поражении вражеских целей.

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