Самолеты Saab 340 в сочетании с F-16 могут нивелировать некоторую опасность, поделился мнением авиаэксперт.

Два самолета Saab 340, которые Украина получит от Швеции, могут существенно повысить эффективность истребителей F-16 при поражении вражеских целей.

Об этом авиационный эксперт и аналитик Константин Криволап сказал в эфире информационного марафона. В частности, у него спросили, повлияет ли передача Швецией двух самолетов Saab 340, оснащенных станцией радиолокационной разведки и управления ASC 890, положительно на эффективность использования истребителей F-16 в Украине.

"Эти косвенные признаки говорят, что мы действительно должны получить F-16 вот-вот. Мы очень активно занимаемся уничтожением российской ПВО. Мы очень активно занимаемся уничтожением вообще всех систем наблюдения, которые есть там с территории России в нашу сторону", - сказал Криволап.

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По словам эксперта, неизвестно, какие будут установлены радары на истребителях F-16, которые Украина должна получить от Дании, Нидерландов, Бельгии и Норвегии. "Если у греческих F-16 стоят радары (блок 50/52) - то есть, достаточно современные модификации, то точно знать, какие модификации мы будем получать от наших партнеров, неизвестно", - сказал эксперт.

Он добавил, что его беспокоит вопрос, какие будут установлены на истребителях F-16 радары. В частности, если дальность радара и дальность ракеты у F-16 будут меньше, чем дальность ракеты и радара у российского Су-35, то будет возникать конкретная опасность для F-16.

В то же время самолеты Saab 340 в сочетании с F-16 должны нивелировать эту опасность. "С появлением этого самолета дальнего радиолокационного обнаружения, который с самолетами F-16 соединен системой нового обмена Link 16, - Saab 340 будет идти немного позади F-16, который будет его прикрывать и обеспечивать серьезную безопасность, а Saab 340 будет наводить ракеты F-16, даже если у F-16 будет не такой мощный радар. Таким образом, этот вопрос был решен", - сказал эксперт.

По его мнению, такое сочетание этих двух разных самолетов не только существенно повышает эффективность истребителей F-16, а повышает весь уровень как защиты, так и атаки. "Потому что мы сейчас достаточно далеко будем видеть все, что происходит у россиян и вдоль всего фронта, и это касается морских и воздушных целей на очень большом диапазоне высот. Это позволит нам иметь более точное целеуказание для ракет", - сказал эксперт.

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Как сообщал УНИАН, в конце мая стало известно, что Украина получит от Швеции два самолета Saab 340 AEW&C. Каждый самолет радиолокационного дозора (AWACS) в силу своих характеристик может при патрулировании перекрыть определенный радиус в воздушном пространстве.

В конце апреля глава Пентагона Ллойд Остин сказал, что украинское государство получит первые американские истребители F-16 в этом году.

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