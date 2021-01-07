Помпео осудил насилие в здании Капитолия.

Государственный секретарь США Майк Помпео выступил за превлечение к ответственности участников беспорядков в Вашингтоне.

Об этом он написал в своем Twitter.

Штурм Капитолия Помпео назвал недопустимым, сравнив их с беззаконием и беспорядками.

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"Я побывал во многих странах и всегда поддерживаю право каждого человека мирно протестовать за свои убеждения и свои дела. Но насилие, ставящее под угрозу безопасность других, в том числе тех, кому поручено обеспечивать безопасность всех нас, недопустимо как дома, так и за рубежом. Давайте незамедлительно привлечем к ответственности преступников, причастных к этим беспорядкам", - написал он.

Америка, утверждает Помпео, "лучше, чем то, что мы видели сегодня".

Штурм Капитолия в Вашингтоне: что нужно знать

Сторонники Дональда Трампа, которые проводили митинг в Вашингтоне, прорвались в здание Капитолия. Там члены Конгресса намеревались утвердить результаты выборов президента США и победу на них Джо Байдена.

В результате произошли стычки с полицией, известно о стрельбе и раненых как со стороны протестующих, так и со стороны правоохранителей. Также есть информация об одном погибшем.

Спикер Палаты представителей США, один из лидеров демократов Нэнси Пелоси попросила ввести войска Национальной гвардии для очистки и защиты Капитолия.

Пентагон сообщил, что отправляет для восстановления порядка в Вашингтоне и самом Капитолии 1100 вооруженных бойцов Нацгвардии.

Трамп записал видеообращение, в котором призвал своих сторонников к порядку. В свою очередь, Байден заявил, что сегодняшние события в Вашингтоне - это не протест, а "хаос".

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Автор: Юрий Годован