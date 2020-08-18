В Норвегии задержали российского шпиона

Обвинение сотрудника компании DNV GL AS основано на его встречах с российскими спецслужбами.

В столице Норвегии Осло полиция безопасности задержала гражданина этой страны, который передавал секретную информацию иностранному государству.

Об этом сообщает NTB со ссылкой на полицейского.

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Обвинение сотрудника компании DNV GL AS основано на его встречах с российскими спецслужбами. Однако, по сам мужчина все обвинения опровергает, передает Bloomberg.

"Мужчина обвиняется в том, что он передал иностранному государству информацию, которая может нанести вред основным национальным интересам", - заявила Служба безопасности полиции Норвегии в Twitter.

В компании DNV подтвердили, что мужчина является их работником. Ситуация является "очень серьезным делом", заявили в DNV и заверили, что будут сотрудничать с полицией.

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Автор: Денис Прядко