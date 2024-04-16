Пекин поддерживает все меры по мирному решению войны в Украине и проведению международной мирной конференции, признанной как Россией, так и Украиной, с равным участием всех сторон.

По завершении своей трехдневной поездки в Китай канцлер Германии Олаф Шольц встретился в Пекине с китайским лидером Си Цзиньпином.

В начале встречи с канцлером Олафом Шольцем Си призвал к тесному сотрудничеству между двумя странами, сообщает Der Spiegel.

"Вместе мы сможем обеспечить большую стабильность и безопасность на Земле. Пока мы придерживаемся принципов взаимного уважения, поиска точек соприкосновения, несмотря на различия, двусторонние отношения могут продолжать стабильно развиваться", - заявил Си Цзиньпин.

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Шольц стал более конкретным в своем коротком заявлении в начале разговора и затронул три темы: война в Украине, защита климата и экономическое сотрудничество.

Он подчеркнул, что агрессивная война России против Украины и перевооружение России оказали существенное негативное влияние на безопасность в Европе.

"Они напрямую затрагивают наши основные интересы. Косвенно они наносят ущерб всему международному порядку, поскольку нарушают принцип Устава ООН, принцип нерушимости государственных границ", - сказал он.

Шольц напомнил, что во время своего последнего визита в Китай вместе с Си Цзиньпином он дал понять, что применением ядерного оружия даже не следует угрожать.

"Я хотел бы обсудить с вами сегодня, как мы можем внести больший вклад в справедливый мир в Украине", - заявил канцлер.

Шольц также призвал к более тесному сотрудничеству с Китаем в области защиты климата.

Китай поддерживает проведение международной мирной конференции по Украине, но хочет, чтобы в ней участвовала и Россия. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, пишет на Reuters.

Во время встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем в Пекине Си Цзиньпин призвал все стороны работать вместе, чтобы как можно скорее восстановить мир и не допустить выхода "конфликта" из-под контроля.

Китай поддерживает все усилия по мирному урегулированию, а также по проведению международной мирной конференции, признанной как Россией, так и Украиной, с равным участием всех сторон, заявил Си Цзиньпин Шольцу.

Си заявил, что для восстановления мира в Украине следует придерживаться принципов.

"Во-первых, сосредоточиться на общей ситуации мира и стабильности, а не преследовать эгоистические интересы. Во-вторых, охлаждать ситуацию, а не подливать масла в огонь. В-третьих, создавать условия для восстановления мира, а не способствовать дальнейшей интенсификации конфликтов. В-четвертых, уменьшить негативное влияние на мировую экономику и воздержаться от дестабилизации глобальной промышленной цепи поставок", - сказал он.

Помощь Китая РФ в войне - детали

США обвинили Китай в поставках России двигателей для крылатых ракет и дронов, а также станков для баллистических ракет, а также призвали Европу усилить дипломатическое и экономическое давление на Пекин, чтобы остановить поставки.

Как пишет Financial Times, раскрывая ранее засекреченные разведданные, высокопоставленные чиновники США заявили, что китайские и российские группы работают над совместным производством дронов на территории России. Они также заявили, что в прошлом году Китай поставил 90 процентов импортированных в Россию чипов, которые использовались для производства танков, ракет и самолетов.

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