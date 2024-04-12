Канцлер Германии Олаф Шольц во время визита в Китай будет говорить о сотрудничестве КНР с Россией.
Об этм пишет Reuters со ссылкой на немецких чиновников, которые говорили на условиях анонимности. "Шольц выскажет озабоченность по поводу поддержки Китаем России и избыточных мощностей в китайском производстве", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Берлин не стремится отсоединиться от китайской экономики, но считает необходимым отстраниться от нее. Также между странами были контакты по вопросу Ирана, на который имеет влияние Пекин.
Сотрудничество Китая и России: что говорят в США
Как ранее писала Financial Times, госсекретарь Штатов Энтони Блинкен предупредил союзников по НАТО о том, что Китай помогает России в "вызывающих беспокойство масштабах".По его словам, эта помощь сосредоточена на производстве оптического оборудования и ракетного топлива.
По данным журналистов, во время встречи он призвал союзников выражать беспокойство Китаю, публично говорить об их сотрудничестве с РФ, а также повлиять на компании, укрепляющие российскую промышленную базу.
Позже стало известно, что канцлер Олаф Шольц уже на следующей неделе совершит четырехдневный визит в Китай.