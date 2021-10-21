На записи политик выглядывает из окна тюремной камеры.

В сети появилось первое видео с арестованным экс-президентом Грузии Михеилом Саакашвили в тюрьме Тбилиси.

Видео опубликовал телеканал "Мтавари архи".

На видео Саакашвили выглядывает из окна тюремной камеры и шлет своим сторонникам "сердечки" через решетки.

За кадром слышно музыку и крики его сторонников, которые дежурят под тюрьмой.

Задержание Саакашвили в Грузии: подробности

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Хотя до этого он заявлял, что полетит в родную страну в день местных выборов – 2 октября.

Читайте также"Поняла, что дороги назад нет": Ясько впервые рассказала, как Саакашвили признавался ей в любвиПолитика поместили в пенитенциарное учреждение. Он заявил, что считает себя политическим заключенным и сразу же объявил голодовку.

В Грузии Саакашвили был объявлен в розыск. Его заочно приговорили к шести годам заключения, признав виновным в организации нападения на бывшего грузинского депутата Валерия Гелашвили.

Также Саакашвили является подозреваемым по другим уголовным делам, среди которых – незаконное пересечение границы.

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Автор: Катерина Шварц